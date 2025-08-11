Hotellstäd 100%- till First Hotel Brommaplan
2025-08-11
Hotellstäderska - Heltid (100 %)
First Hotel Brommaplan - Bromma, Stockholm
Vill du vara en del av ett engagerat team och bidra till en ren, fräsch och välkomnande miljö för våra gäster? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
First Hotel Brommaplan är ett privatägt 3-stjärnigt hotell med 68 rum, perfekt läge för både affärsresenärer och turister. Sedan 2016 har vi haft fokus på kontinuerlig utveckling och hög servicenivå. Vi är stolta över utmärkelsen Franchise Hotel of the Year 2018 och arbetar varje dag för att ge våra gäster en personlig upplevelse.Om tjänsten
Som hotellstäderska har du en nyckelroll i gästupplevelsen. Du arbetar enligt schema på vardagar och varannan helg. Tjänsten är heltid (100 %).Dina arbetsuppgifter
Städning och förberedelse av hotellrum: bäddning, badrum, dammsugning, påfyllning av artiklar
Städning av allmänna utrymmen: lobby, korridorer och trapphus
Ordning och påfyllnad i städförråd samt enkel lageravstämning
Rapportera fel/avvikelser och samarbeta med reception/teknik
Vänligt, professionellt bemötande vid enklare gästkontaktKvalifikationer
Erfarenhet av hotellstädning eller liknande professionell städning
Noggrannhet, tempo och kvalitetstänk
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Svenska eller engelska i tal
God fysisk förmåga (arbetet innebär att lyfta, böja och arbeta stående)
Meriterande
Erfarenhet från liknande hotellmiljö
Vana vid checklistor, kvalitetsrutiner och egenkontrollDina personliga egenskaper
Du är strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad. Du tar initiativ, håller ordning och bidrar till en god arbetsmiljö.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid 100 %
Arbetstid: Schemalagd dagtid, varannan helg
Anställningsform: Tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse (provanställning tillämpas)
Kollektivavtal: Ja
Arbetsplatsens adress
First Hotel Brommaplan
Kvarnbacksvägen 135, 168 74 BrommaSå ansöker du
Ansök via länken i annonsen på Arbetsförmedlingen/Platsbanken.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Flyghotellet Brommaplan AB
(org.nr 559031-0115)
Kvarnbacksvägen, 135 (visa karta
)
168 74 BROMMA Arbetsplats
First Hotel Brommaplan Kontakt
General Manager
Tomas Ablahad 0739145998 Jobbnummer
9453648