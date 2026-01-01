Hotellstäd - Housekeeping - Vintersäsong 25/26
2026-01-01
ERFAREN HOTELLSTÄDARE SÖKES MED EGET BOENDE
Du kommer ingå i ett team där hotellets rum och allmänna ytor dagligen skall vara i perfekt uppvisningsskick för våra gäster. Även restaurangstäd kommer att ingå i dina arbetsuppgifter.
Du skall vara genuint intresserad av att göra ett fint jobb och framför allt ha känsla för städning och ordning och reda. Vara bekväm med att arbeta ensam men även som team tillsammans med kollegor.
Vara stresstålig.
Kunna prata, läsa och skriva på svenska och engelska.
Vid ansökan bifoga CV med foto och meddela om du har boende i Åre med omnejd.
SÖK ENDAST JOBBET OM DU KAN TÄNKA DIG ATT BO OCH JOBBA I ÅRE EN VINTERSÄSONG 2025/2026
Tiden för anställning är januari - april 2026
ca 15-20h/ vecka Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: reception@aregarden.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellstäd vinter 25/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stp Restauranger AB
(org.nr 556709-6184) Arbetsplats
STP Restauranger AB/Hotel Åregården Jobbnummer
9666905