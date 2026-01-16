Hotellreceptionist sommar
Vi söker dig som älskar service och mötet med gästen. Vill du befinna dig i centrum av en snabbt växande verksamhet, på en anläggning med fantastisk arbetsmiljö, är detta jobbet för dig.
Vi vill att du som söker har en hög servicekänsla, ordningssinne och ett genuint intresse för möte med människor, gästen. Du är stresstålig, gillar teamarbete och är trygg som person.
Du är dessutom en bra kommunikatör, behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift och har en känsla för detaljer. Har du tidigare erfarenhet av hotellreception och bokning eller motsvarande arbete är det meriterande.
Vi söker dig som vill jobba hos oss under sommaren med chans att få förlängt till hösten. Vi ser gärna att du kan börja med upplärning under våren.
Arbetet innebär att du sköter allt från bokningar, checkar in gäster samt hjälper till med service till spagäster och i lobbybaren.
Arbetet avser ca. varannan helg, samt vissa kvällar veckodagar och eventuellt fler pass när behov finns.
Gränsö Slott ligger i Västerviks skärgård cirka 4 km från Västervik. Gränsö Slott är en modern slottsresort med fyrstjärnigt hotell, spa, slottsrestaurang och ett charmigt slottscafé. Så ansöker du
