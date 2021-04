Hotellreceptionist - Hotel Rusthållargården AB - Receptionistjobb i Höganäs

Hotel Rusthållargården AB / Receptionistjobb / Höganäs2021-04-21Hotel Rusthållargården är en hotell- och konferensanläggning, belägen i Arild på natursköna Kullaberg med verksamhet året om.Anläggningen har 60 hotellrum, 6 konferenslokaler och restaurangkapacitet för ca 200 gäster samt spa.Vill du jobba i fantastiska omgivningar, i en familjeägd organisation där våra värdeord är omtanke, personligt, äkta och kvalitet?Vi söker dig som gärna har tidigare erfarenhet av arbete i hotellreception eller branschinriktad utbildning men det är inget krav. Det viktigaste är att du är en social och utåtriktad person som brinner för gästservice.Arbetsuppgifterna består till största delen av att ta hand om våra gäster som är på plats, konferensgäster såväl som privata gäster. In- och utcheckning samt förekommande gästservice. Barservering förekommer kvällstid. Hantering av privata bokningar via mail och telefon förekommer men hanteras till största delen av vår bokningsavdelning.Du trivs i en roll där fokus ligger på gästservice och är den som vet vad som krävs för att ge det lilla extra för att upplevelsen skall bli minnesvärd. Du skall även kunna hantera administrativa receptionsuppgifter. Vidare är du en stresstålig, noggrann och ansvarstagande person som har en förmåga att arbeta självständigt. Du ska ha fyllt 20 år.Arbetstiderna är schemalagda kl. 07.00-15.00 alt. 15.00-23.00 och inkluderar helger.Du kommer att ingå i ett team av hotellreceptionister, nattportierer samt bokning. Närmsta chef är receptionschef.Tjänsten är en timanställning under sommarsäsongen med möjlighet till förlängning. Tillträde under juni enligt överenskommelse.Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.2021-04-21Sista dag att ansöka är 2021-05-21Hotel Rusthållargården ABStora vägen 2626373 Arild5709129