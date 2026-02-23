Hotellreceptionist 20-40%
Skövde Hotellbokning AB / Receptionistjobb / Skövde Visa alla receptionistjobb i Skövde
2026-02-23
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövde Hotellbokning AB i Skövde
Vi har en tjänst på 20-40% under fasta tider med möjlighet till mer.
Vi är ett litet hotell med 27 rum vilket innebär att man även kommer jobba själv vissa stunder och behöver kunna ta eget ansvar.
Tjänsten innefattar varannan helg och även veckodagar, både tidiga morgnar när man serverar frukost åt gästerna och receptionsarbete under kvällar.
Man behöver vara minst 20 år eftersom vi serverar alkohol på kvällarna.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med att söka! :) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: rekrytering@hotellskovde.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Hotellbokning AB
(org.nr 556659-9295)
Stationsgatan 10 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Hotell Skövde Jobbnummer
9758828