Hotellreceptionist
2026-01-13
Thon Hotel Kungsbron är perfekt beläget i centrala Stockholm. Vi finns i det miljövänliga Kungsbrohuset - ett stenkast ifrån centralstationen - och erbjuder ett prisvärt boende utan att kompromissa med bekvämlighet eller kvalitet. Vi har 151 rum och en mindre konferensavdelning.
Vi söker nu efter en ny servicestjärna till vårt team i receptionen!
Dina arbetsuppgifter kommer innefatta sedvanligt receptionsarbete som in- och utcheckning av våra hotellgäster, ta emot bokningar via mail och telefon, hantering av fakturor, bidra till merförsäljning och mycket mer. Ingen dag är den andra lik på ett hotell, så du behöver kunna ta dagen som den kommer och alltid ta emot nya utmaningar med ett leende på läpparna.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg, enstaka nattpass och ensamarbete kan förekomma. Du behöver vara stresstålig och kunna leverera service även under de mest hektiska tiderna. Du måste arbetat inom serviceyrken tidigare, erfarenhet av hotellreceptionist är meriterande.
Ett positivt förhållningssätt är något vi ser som väldigt viktigt för att tillsammans skapa en trivsam miljö för både oss medarbetare och för våra gäster!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas omgående när vi hittar rätt person!
Känner du att jobbet kan passa dig? Ansök via länken du hittar här på sidan. Här kan du ladda upp ditt CV och berätta mer om dig själv. Du kommer även att få göra en kompetensbedömning. Bedömningen ger en inblick i ditt arbete och dina förmågor inom områden som är relevanta för jobbet. Det är en del av kompetensbaserad rekrytering, och vi tycker att det är ett mer rättvist sätt att utvärdera lämplighet. Utefter dina testresultat kommer vi att bjuda in de personer som matchar vår arbetsplats bäst till en anställningsintervju.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på några frågor eller ta emot ansökan över telefon. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Detta är ett heltidsjobb.
