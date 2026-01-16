Hotellreceptionist - extraarbete
Ab Nacka Stadshotell / Receptionistjobb / Nacka Visa alla receptionistjobb i Nacka
2026-01-16
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Nacka Stadshotell i Nacka
Nacka Stadshotell är beläget mitt i Ektorps centrum cirka 16 minuter med buss från Slussen.
Det är ett hotell med hög standard och bra beläggning året runt.
Se gärna hemsida www.nackastadshotell.se
Vi söker ny receptionist till Nacka Stadshotell. Du är arbetsvillig, glad och trevlig samt social och flexibel med arbetstider. Just nu är det förmidag, kväll och helger som är aktuella. Lön 125 kr per timme inklusive semester ersättning.
Du är van vid att jobba vid en dator samt fördel om du har tidigare vana av kassa. Ta emot bokningar, svara på mail och i telefon samt checka in och ut gäster.
Tillhandahålla gäster den service hotellet upprätthåller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: thomas@nackastadshotell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Arbetsgivare AB Nacka Stadshotell
(org.nr 556907-2878)
Ektorpsvägen 6 (visa karta
)
131 47 NACKA Arbetsplats
Ab Nacka Stadshotell Kontakt
Driftansvarig
Thomas Olsson thomas@nackastadshotell.se 087161220 Jobbnummer
9688163