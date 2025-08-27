Hotellmedarbetare
2025-08-27
Visa alla jobb hos Park Hotell i Linköping AB i Linköping
Är du serviceinriktad och söker ett omväxlande extrajobb - kanske vid sidan av dina studier eller som ett komplement till annat arbete? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi söker en flexibel och positiv person som trivs med varierande arbetsuppgifter och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. På vårt lilla hotell hjälps vi åt med det mesta - arbetsuppgifterna kan bland annat inkludera:
Frukostservering
Arbete i reception
Städning av rum och lokaler
Tillagning av enklare maträtter
Alkoholservering
Övriga serviceuppgifter
Arbetstiderna är främst eftermiddagar, kvällar och helger, men det är ett stort plus om du även kan ta morgonpass ibland.
Anställningen är vid behov, men vissa fasta tider kommer att finnas i schemat. Du bör kunna arbeta både självständigt och fungera bra i ett mindre team. Eftersom vi är en liten arbetsgrupp är flexibilitet och samarbetsförmåga extra viktigt.
Omfattning: Cirka 5 arbetspass per månad, med möjlighet till fler vid behov (t.ex. vid sjukdom eller hög beläggning) - och för rätt person som visar framfötterna kan det även bli fler pass framöver.
Vi ser gärna att du:
Är minst 20 år (då arbetet kan innebära ansvar för både kassa och alkoholservering)
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Kan arbeta mer under sommaren 2026
Lön enligt kollektivavtal (Hotell & Restaurang).
Start: Omgående
Vi kommer att hålla anställningsintervjuer löpande och tillsätta tjänsten så snart som möjligt - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: sophie@fawltytowers.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellmedarbetare". Arbetsgivare Park Hotell i Linköping AB
(org.nr 556221-7181)
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9478373