Hotellmedarbetare
Park Hotell i Linköping AB / Receptionistjobb / Linköping Visa alla receptionistjobb i Linköping
2026-02-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Serviceinriktad medarbetare sökes till Park Hotel i Linköping!
Är du en serviceinriktad person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö med stor variation? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetspass och inkluderar bland annat:
Frukostservering
Reception
Rumstädning
Matlagning
Lokalstädning
Allmän service och kundkontakt
Tjänstgöring:
Start: 2 mars 2026 (upplärning gärna tidigare)
Arbetstid: 40-50% på fast schema, med möjlighet till fler extra pass.
Vi söker dig som:
Är flexibel och beredd att hjälpa till där det behövs - vi är ett litet team där vi alla hjälps åt för att få jobbet gjort.
Trivs både i teamarbete och kan arbeta självständigt (ensamarbete förekommer på kvällar och helger).
Har en positiv inställning och fungerar bra i vårt arbetslag, där samarbete och god stämning är A och O.
Övrig information:
Lön: Enligt kollektivavtal Hotell & Restaurang.
Krav: Du måste vara minst 20 år, då alkoholförsäljning förekommer på hotellet och för att vara serveringsansvarig enligt lag.Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då vi gör löpande urval och kan fatta snabba beslut.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
mejl
E-post: sophie@fawltytowers.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Park Hotell i Linköping AB
(org.nr 556221-7181)
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9719429