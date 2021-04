Host Södertälje - Espresso House Sweden AB - Servitörsjobb i Södertälje

Espresso House Sweden AB / Servitörsjobb / Södertälje2021-04-14Hej!Är du mellan 15 och 17 år och älskar du att arbeta med människor och vill ge gäster en kaffeupplevelse utöver det vanliga? Då kanske det är dig som vi letar efter! Vi vill ta hand om våra gäster genom att hålla hög kvalitet i shopen både vad gäller service, renlighet och produkter. Vi letar just nu efter Host i Södertälje där du kommer att förberedas inför rollen som Barista och får lära dig de flesta arbetsuppgifter som finns inom café. Tillsammans med teamet i din coffee shop brinner ni för att alltid ge världens bästa kaffeupplevelse till världens bästa gäst!Att arbeta som Host är första steget mot att bli Barista hos oss. Efter att man har fyllt 18 år får man genomgå vår interna Baristautbildning för att bli diplomerad Barista. Det är grunden till all kunskap på Espresso House. Vi ger dig kunskap och förutsättningar att lyckas i din roll. Vi älskar att ha kul på jobbet samtidigt som vi skapar lönsamhet! Vill man djupdyka i kaffets konst eller utveckla sina ledaregenskaper har vi flera vidareutbildningar inom just kaffe och ledarskap.Ditt framtida jobb?Din allra främsta uppgift är att erbjuda våra gäster en kaffeupplevelse som överträffar deras förväntan! All arbetstid är förlagd i coffee shopen. Du kommer få säkerställa shopens kvalitet vad gäller renlighet och service, och ge gästerna det där lilla extra i sin kaffeupplevelse. Arbetet kommer även bestå av kassaarbete, beredning av smörgåsar och sallader, diskplock samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i café. Rollen är för personer som är under 18 år och ses som ett förberedande steg till att bli Barista.Vad erbjuder du oss?Du är en glad och positiv person som smittar av sig till kollegor och gästerDu är tävlingsinriktad och drivs av försäljningDu är ansvarsfull och initiativrik och säkerställer att coffee shopen är i toppskickDu är en effektiv person som trivs bäst i ett högt tempoDu känner stolthet för det varumärke du arbetar för och ser din utveckling och framtid inom servicebranschenDu älskar att ha kul på jobbetVad erbjuder vi dig?Vi befinner oss i en kraftig expansionsfas där du får möjlighet att bidra till att ett redan starkt varumärke blir ännu starkare. Vi satsar på våra medarbetare och det finns stora möjligheter att växa med oss. Espresso House är ett företag som kännetecknas av en stark kultur. Vi är stolta över det vi gör och vi har kul på jobbet samtidigt som vi skapar lönsamhet. På Espresso House är utbildning viktigt och alla våra medarbetare får genomgå en introduktion- samt Baristautbildning.ÖvrigtVi har kollektivavtal med HRF, lön enligt avtal. Arbetet innebär oregelbundna arbetstider men främst kväll och helg för att det ska gå att kombinera med skola.AnsökVälkommen med din Ansökan! Rekryteringen sker löpande så skicka in din ansökan redan idagVaraktighet, arbetstidDeltid2021-04-14Enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-30Espresso House Sweden AB5692373