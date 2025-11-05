Hosekeeping till Ellery Beach House
Elfviks Udde, en otrolig plats, nära havet och omsluten av naturen. Med 60- och 70-tals inspirerad inredning och atmosfär kommer Ellery Beach House inte göra dig besviken. Värmen, känslan och festen får alla att sluta upp i en härlig gemenskap. Pampiga events, krocket på gräsmattan och engagerade medarbetare gör Ellery till den bästa tillflyktsorten!
Om tjänsten Vi på Ellery Beach House söker nu dedikerad team member till vårt Housekeeping-team. Som en del av vårt team kommer du att spela en avgörande roll i att upprätthålla högsta möjliga standard på renlighet och presentation av våra hotellrumPubliceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Städa hotellrum
Daglig städning och underhåll av allmänna utrymmen
Byte av sängkläder och handdukar samt påfyllning av produkter och mini bar
Rapportering av eventuella underhållsproblem till fastighet
Samarbete med andra avdelningar för att säkerställa en sammanhängande gästupplevelse
Vem är du? För att trivas och lyckas i denna roll bör du vara noggrann, detaljorienterad och ha en stark känsla för service. Du bör kunna arbeta självständigt och i team samt hantera ett högt arbetstempo. Kvalifikationer
Erfarenhet av städning av hotellrum
God förmåga att kommunicera på svenska eller engelska
Förmåga att arbeta flexibelt, med skiftande arbetstider inklusive helger
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer löpande. Sista ansökningsdag är den 28e november.
Tillträde och lön: Lön: Enligt avtal. 65% tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde: Omgående
Uppfyller du inte alla exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter inom Ellery Beach House och ESS Groups alla destinationer. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), http://www.essgroup.se Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9589242