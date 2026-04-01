Hornstulls servicehus söker undersköterskor till sommaren
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Nu söker vi sommarvikarier till Hornstull servicehus! Hornstulls Servicehus är beläget på Södermalm och erbjuder närhet till både grönområdena i Tanto och goda kommunikationsmöjligheter.
Vi har 88 lägenheter och här bor personer med biståndsbeslut för servicelägenhet och hemtjänstinsatser. Inom servicehuset finns Lusthuset, en öppen verksamhet där alla är välkomna. När vädret tillåter, erbjuder vi även aktiviteter och måltider utomhus, vilket skapar en härlig och social atmosfär.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett roligt och meningsfullt sommarvikariat mellan juni - augusti. Hos oss får du jobba med kompetenta och trevliga kollegor. Många av dem har lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorg.
Din roll
Som undersköterska på Hornstulls Servicehus ansvarar du för boende inom vårt servicehus och har ett nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, administratör och chef. Tillsammans säkerställer vi en god omvårdnad med boende i fokus, där vi alltid anpassar vårt arbetssätt utifrån varje individs behov och perspektiv. Vi arbetar med personcentrerad vård, vilket innebär att vi sätter individen i centrum i alla våra insatser. För att säkerställa en noggrann och säker dokumentation använder vi systemen ParaSoL, Paragå och APPVA för läkemedelshantering.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska:
ha en gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, hälso- och sjukvård eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
ha vana av dokumentation
Det är meriterande om:
du har erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst eller servicehus
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och goda referenser. Vi söker dig som är flexibel, professionell, engagerad, serviceinriktad och ansvarstagande. Det är viktigt att du är självgående med stor samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-04-01Övrig information
Arbetet innebär dag/kväll/natt - och helgarbete. Intervjuer sker löpande så ansök redan idag.
Skicka med dina intyg och betyg i samband med ansökan.
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad, måste du visa ett utdrag från misstanke och belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1827". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Södermalms SDF, Hornstulls servicehus, Kontakt
Anna Petersson anna.petersson@stockholm.se Jobbnummer
9831629