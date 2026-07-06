Höredaskolan söker lärare till åk 4-6

Eksjö Kommun / Grundskollärarjobb / Eksjö
2026-07-06


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Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-07-06

Arbetsuppgifter
Du ansvarar för undervisningen i årskurs 4-6 i dina ämnes behörigheter med tillhörande arbetsuppgifter Vi ser gärna att du är behörig i svenska och samhällskunskap. Du ingår i ett team med dina övriga mellanstadielärare.

I kommunen ordnas nätverksträffar där man kan få stöd i sitt arbete i ett kollegialt lärande. På skolan finns kollegor med behörighet och erfarenhet att samplanera och bedöma tillsammans med

Kvalifikationer
Behörig grundskolelärare åk 4-6

Du har behörighet att undervisa i bland annat Svenska och SO-ämnen, andra ämnen är meriterande.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.

Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.

Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:

• Pass

• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap

• ID-kort kombinerat med personbevis där

medborgarskapet framgår.

Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige

Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335429-2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eksjö Kommun (org.nr 212000-0589)
Södra Kyrkogatan 4 (visa karta)
575 80  EKSJÖ

Arbetsplats
Eksjö kommun

Kontakt
Rektor
Niklas Ahnstedt
niklas.ahnstedt@eksjo.se
0381-422 70

Jobbnummer
9993535

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