Högstorpskolan söker lärare åk 4-6
2025-08-19
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!
Högstorp skola är en F-6 skola som ligger på stadsdelen Högstorp både nära till skogen och staden. Vi är ca 310 elever på skolan och ett fyrtiotal medarbetare. På Högstorps skola vill vi ha elever som är kreativa, engagerade och utvecklas så långt som möjligt efter sina förmågor. För att uppnå det här behöver eleverna känna trygghet i sig själva och i gruppen. Eleverna känner ansvar för sitt arbete, sina relationer och sin miljö.
Som lärare hos oss ingår du i arbetslag åk 4-6, samt i ett flerlärarskap med kollegor i den årskurs du kommer att tillhöra. Du arbetar med att planera och genomföra undervisning enligt gällande läroplan.
Såväl nyutexaminerade som nyanställda har en mentor på skolan som stöttar och vägleder utifrån de behov som finns. Vi arbetar kollegialt och teamkänslan är viktig då vi tror starkt på att det är tillsammans som vi uppnår de bästa resultaten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i Svenska, engelska samt So-ämnena i årskurs 4-6 . Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och som har ett positiv förhållningssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och har goda kunskaper i att möta elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. Du har även god samarbetsförmåga, är öppen för ett kollegialt lärande, gillar att arbeta i team och är positiv till utveckling även av verksamheten och dig själv.
Välkommen med din ansökan!
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs.
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
