Högskolestudenter till vård- och omsorg
Tranås Kommun
2026-02-06
Pluggar du till sjuksköterska, socionom, eller annat socialt arbete? Eller studerar du något helt annat och bara vill skaffa dig värdefull arbetslivserfarenhet?
I Tranås kommun kan vi erbjuda goda möjligheter att skaffa dig praktisk erfarenhet, samtidigt som du bidrar till att hjälpa människor i deras vardag. Vår organisation är mångfacetterad och vi kan erbjuda dig goda möjligheter att arbeta inom en mängd olika verksamheter.
På sommaren söker vi främst personer som vill jobba inom Vård- och omsorgsförvaltningen, men detta innefattar en stor bredd och variation på såväl områden som yrkesroller. Utöver våra jobb inom hemtjänst, särskilt boende och LSS kan du jobba inom socialpsykiatrin, inom hälso- och sjukvård, larmgrupp, korttidsavdelning, boendestöd, eller inom öppenvården.
Om du gillar att arbeta med människor har vi flera intressanta möjligheter för dig. Ifall detta låter spännande kan du skicka in en ansökan, så kan vi tillsammans hitta ett spännande jobb där din kompetens kommer till nytta. Skriv gärna i din ansökan vilken typ av verksamhet som intresserar dig.
Att arbeta som sommarvikarie hos oss är en värdefull erfarenhet där du kan omsätta dina kunskaper i verkligheten, samt tillhandahålla värdefulla kontakter och referenser för ditt framtida arbetsliv.

Publiceringsdatum
2026-02-06

Kvalifikationer
Vi söker dig med pågående högskoleutbildning, där det är särskilt meriterande om du studerar till yrken som inom vård, pedagogik eller socialt arbete.
Att kunna kommunicera obehindrat på svenska är ett krav.
ANSTÄLLNING
Semestervikariat pågår mellan vecka 25-32, från 17 juni till och med 11 augusti. Du kan välja hela perioden eller halva, vecka 25-28 alternativt 29-32.
Arbetar du båda semesterperioderna, det vill säga v.25-32 med en tjänstgöringsgrad på minst 80% har du möjlighet till en bonus på 4000kr före skatt. Detta betalas ut i samband med slutlönen. Läs mer om bonus HÄR .
Arbetstiderna är både dag och kväll, alternativt ständig natt. Varannan helg ingår i schemat.
Sysselsättningsgrad diskuteras vid intervju.
LÖN
I Tranås kommun erbjuder vi dig månadsanställning och du får lönen utbetald samma månad som du arbetat.
Varmt välkommen med din ansökan!
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför att skicka in din intresseanmälan via Talent Recruiter genom att klicka på den gröna knappen märkt med "skicka ansökan" i annonsen.
Har du eftergymnasial utbildning? Om du inte har det kommer du behöva göra ett språktest om du ska arbeta inom Vård- och omsorgsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Läs mer om språktestet HÄR
Om du blir aktuell som sommarvikarie så kommer du att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du hos Polisen.
Om du redan är befintlig timvikarie hos oss är du välkommen att vända dig till bemanningenscentralen om du är intresserad av att arbeta inom flera av våra verksamheter alternativt prova ett annat verksamhetsområde.
Observera att detta är en intresseanmälan vilket innebär att vi tar kontakt med dig och bokar en intervju om vi får behov där vi tror att du skulle vara lämplig.

Ersättning
Lön diskuteras vid en eventuell intervju

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Rekryterare
Beatrice Thiel beatrice.thiel@tranas.se 073-987 93 76 Jobbnummer
9726665