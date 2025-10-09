Högskoleadjunkt i vårdvetenskap - vikariat
Vi söker dig som vill vara med och utbilda framtidens sjuksköterskor!
Som medarbetare hos oss fyller du en viktig funktion i Marie Cederschiöld högskolas uppdrag att förbättra samhället genom utbildning och forskning.
I rollen som högskoleadjunkt tillhör du Institutionen för vårdvetenskap på Södermalm i Stockholm. Här bedrivs grundutbildning för sjuksköterskor samt specialistutbildningar med inriktning mot palliativ vård, psykiatrisk vård, distriktssköterska samt hälso- och sjukvård i hemmet. Institutionen bedriver även forskning inom vårdvetenskap och befinner sig i ett expansivt skede med goda utvecklingsmöjligheter.
Marie Cederschiöld högskola samverkar med vårdgivare i Stockholms län med målet att utveckla akademisk kompetens och forskningsprojekt till gagn för båda parter.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska med lägst magisterexamen.
Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och vill stödja studenters lärande. Du kommer främst att undervisa i sjuksköterskeprogrammet. Du kommer hålla seminarier, handleda studenter, göra bedömningar i verksamhetsförlagd utbildning och genomföra examinationer.
Vidare kommer du att arbeta med pedagogisk utveckling, att utforma läraktiviteter samt kursadministration. Du tar ansvar för att planera och genomföra ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt, både självständigt och i samarbete med andra. Du arbetar lösningsinriktat, fattar beslut inom ditt ansvarsområde och drivs av ett starkt engagemang.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning.
Kvalifikationer och bedömningsgrunder
Du har:
- Specialistsjuksköterskeexamen med lägst magisterexamen
Det är meriterande om du har:
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning
- Tidigare pedagogisk erfarenhet
- Forskarutbildning med relevans för tjänsten
Vidare har du:
- God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska
- God samarbetsförmåga
- Goda kunskaper i engelska
- Goda kunskaper i Office-paketet och digitala mötesverktyg som teams
Anställningsvillkor och ansökan
Anställningen är ett föräldravikariat under ett år på heltid (100 %), med möjlighet till förlängning.
Tillträdesdag 19 januari, eller så snart som möjligt därefter enligt överenskommelse.
Anställningen inkluderar kompetenstid enligt gällande kollektivavtal. Medarbetare på Marie Cederschiöld högskola erbjuds flexibla arbetstider med möjlighet till lång sammanhängande sommarledighet, tjänstepension samt tillgång till olika personalförmåner. Ersättning
