Högalidsskolan söker grundlärare i fritidshem
2026-02-24
Norrköping
Linköping
Vingåker
Katrineholm
Katrineholm
Askersund
Högalidsskolan är en grundskola i Finspångs centralort och har elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan går i dag cirka 170 elever fördelade på sju klasser.
Vill du jobba med oss?
Högalidsskolan är en grundskola med årskurserna F-6, uppdelad i sju klasser med
cirka 170 elever och ca 35 medarbetare.
Skolan ligger centralt i Finspång, med närhet till bibliotek, Arena Grosvad,
Vibjörnsparken, och fina grönområden - en idealisk miljö för lärande och utveckling.
Här arbetar förskoleklass, grundskola och fritidshem tätt tillsammans i olika
temaarbeten under året.
Undervisningen utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, med fokus
på att stärka elevernas motivation, ansvar och lärstrategier.
Ta chansen och bli en del av vår verksamhet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som lärare i fritidshem kommer du att genomföra pedagogiska aktiviteter som stimulerar barnens utveckling och lärande. Du kommer att arbeta nära eleverna och stödja dem i deras sociala utveckling. På Högalidsskolans fritidshem arbetar vi med terminsteman.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i fritidshemmets arbetslag tillsammans med kvalificerad personal. Du tar ansvar för fritidsverksamheten tillsammans med övriga kollegor för att utveckla det pedagogiska arbetet utifrån läroplanen för fritidshemmet. I uppdraget ingår också att stötta upp i rastaktiviteter.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har en lärarlegitimation för fritidshem, gärna med inriktning mot idrott och hälsa.
Du har en positiv elevsyn och kan skapa förtroendefulla och trygga relationer med eleverna och vårdnadshavare. Du är en person som är flexibel, stabil och har lätt för att samarbeta med både elever och vuxna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
