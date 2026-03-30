Hjärtat miljöservice AB - Söker städare (deltid)
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Hjärtat Miljöservice AB är ett serviceinriktat företag med fokus på kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet. Vi strävar efter att skapa rena och trivsamma miljöer för våra kunder, samtidigt som vi erbjuder en trygg och positiv arbetsplats för våra medarbetare.
Vi söker nu en städare på deltid till vårt team!
Varför jobba hos oss?
Trygg och trevlig arbetsmiljö
Flexibla arbetstider
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ett engagerat team där din insats uppskattas
Lön enligt kollektivavtalDina arbetsuppgifter
Städning hos privatpersoner och företag (regelbunden städning)
Storstädning och flyttstädning
Fönsterputsning vid behov
Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet i varje uppdrag
Vi söker dig som:
Är noggrann och har öga för detaljer
Är ansvarsfull, pålitlig och serviceinriktad
Kan arbeta både självständigt och i team
Har goda kunskaper i svenska (tal och förståelse)
Har B-körkort (krav)
Erfarenhet av hemstädning är meriterande
Anställning
Deltid (50-70 %)
6 månaders provanställningSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till oss på info@hjartatmiljoservice.se
- vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: info@hjartatmiljoservice.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hjärtat miljöservice AB
(org.nr 559540-6082) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9828726