Hjälpmedelstekniker
Hallsbergs kommun / Finmekanikerjobb / Hallsberg Visa alla finmekanikerjobb i Hallsberg
2025-10-20
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallsbergs kommun i Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Har du utbildning eller kunskaper inom Arbetsterapi, rehabilitering, hjälpmedelsteknik, teknik eller motsvarande och samtidigt en god förmåga att självständigt med eget ansvar arbeta systematiskt i IT system gällande inventeringar, besiktningar och egenkontroller? Då är du rätt person för detta arbete!
Om verksamheten
Enheten för hälsa och förebyggande arbete är organiserade under äldreomsorg och i enheten ingår Hjälpmedelsteknik, Arbetsterapi, Dagverksamhet, Dagcentraler öppna träffpunkter och Anhörigstöd.
Du som hjälpmedelstekniker arbetar i team tillsammans med arbetsterapeuter för att tillgodose behovet av hjälpmedel för våra patienter både inom ordinärt boende och på vård och omsorgsboende.
Hallsbergs kommun har i dagsläget behov av att utveckla systematik och organisering av alla hjälpmedel för att kunna genomföra relevanta investeringar inom området och för att säkerställa patientsäkerhet och kvalitet för alla patienter. Här kommer du som hjälpmedelstekniker ha en nyckelroll.
För att arbeta med anpassade hjälpmedel och produkter krävs att du har god teknisk och mekanisk förståelse samt en hög medvetenhet om säkerhet, kvalitet och vikten av spårbarhet. Du kommer att få utbildning i besiktning av hjälpmedel och arbetar systematiskt med besiktningar, service och reparation enligt årshjul och i nära dialog med kommunens arbetsterapeuter.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Som hjälpmedelstekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
• Ta ut rapporter från journalsystem och självständigt planera samt arbeta systematiskt med leveranser, besiktning, reparation, kontroll och utbyte samt service av kommunens och patienters hjälpmedel enligt årshjul och i dialog med förskrivande Arbetsterapeut.
• Inrapportering av besiktning, service, protokoll och IDnr i gällande system för att nå spårbarhet och tillsammans med arbetsterapeut och chef kunna räkna på inköpsbehov/investeringsbehov framåt.
• Transporter och montering av hjälpmedel.
• På uppdrag av arbetsterapeuter utföra assisterande arbetsuppgifter som stöd för dem.
• Du ingår organisatoriskt i Arbetsterapeut/Hjälpmedelsteknikers arbetsgrupp och har regelbundna möten och dialog gällande arbetsmiljö och utförande. Kvalifikationer
• Utbildning eller kunskaper inom Arbetsterapi, rehabilitering, hjälpmedelsteknik, teknik eller motsvarande
• B-körkort manuell växel och körvana Lätt lastbil
• Förmåga att självständigt arbeta systematiskt i IT-system gällande inventering, besiktning och egenkontroll.
• Teknisk kunnig och händig generellt.
• Du behöver ha förmågan att arbeta lösningsfokuserat, självständigt och flexibelt.
• Du ska ha lätt för att samarbeta och kommunicera då arbetet innebär många kontakter och arbete i team med flera yrkeskategorier.
• Du har ett gott bemötande gentemot kollegor och patienter och bidrar till en god arbetsmiljö i ditt sätt.
• Van att använda hjälpmedel för lyft och förflyttning för en god och hållbar arbetsmiljö . Det förekommer dock manuella lyftmoment så god fysik är en förutsättning för arbetet.
Meriterande
• Meriterande om du tidigare har utbildning inom besiktning av hjälpmedel
• Meriterande om du har tidigare erfarenheter om Hallsbergs kommun avseende lokaler och verksamheter
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100%. Dagtid. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Tillträde 1 feb 2026, eller enligt överenskommelse.
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är Sista ansökningsdag 9 november 2025.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Kontakt
Enhetschef
Per-Martin J. Källgren per-martin.johannesson.kallgren@hallsberg.se 0582-68 54 45 Jobbnummer
9565226