HIR Skåne söker marknadsrådgivare
HIR Skåne AB / Ekonomijobb / Lomma Visa alla ekonomijobb i Lomma
2025-09-30
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HIR Skåne AB i Lomma
, Kristianstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som marknadsrådgivare hos HIR Skåne står du i händelsernas centrum. Du följer marknadstrender, läser av omvärlden, analyserar och förmedlar din kunskap genom kurser, marknadsbrev, föreläsningar och andra kanaler som du själv kan vara med och forma efter eget intresse och kundernas efterfrågan.
Du blir en del av ett team med rådgivare inom ekonomi och redovisning och har tillgång till våra experter inom växtodling, vatten, lantbruksdjur, bygg, energi, hortikultur och miljö. Här finns en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och samarbeta kring de komplexa frågor som lantbrukarna ofta står inför. Du kommer också ingå i ett nationellt nätverk av ekonomirådgivare inom Hushållningssällskapet.
Tjänsten innebär stort självständigt arbete och ger dig frihet att planera och utveckla din vardag. Vi ser också gärna att du utvecklar rollen utifrån egna intresseområden och på så vis bidrar till en positiv utveckling för både våra kunder och vår organisation.
Dina arbetsuppgifter Följa marknadstrender och analysera omvärldens påverkan på lantbruket
Förmedla kunskap genom marknadsbrev, kurser, föreläsningar och andra kanaler
Bidra med rådgivning till lantbrukare i aktuella frågor
Utveckla rollen och tjänstens innehåll utifrån egna intresseområden
Samarbeta med kollegor och experter för att skapa helhetslösningar för kunderna
Om dig
Vi tror att du trivs bäst när du får kombinera analys med praktisk nytta för lantbruket.Kvalifikationer
Kunskaper i marknadsfrågor, lantbruk och omvärldsanalys
Förmåga att analysera trender och förmedla kunskap på ett begripligt sätt
God samarbetsförmåga och vilja att dela med dig av kunskap
Meriterande:
Erfarenhet från praktiskt lantbruk
Kort sagt: Du har fötterna i myllan, men blicken mot omvärlden.
Vi erbjuder Hos oss får du ett stimulerande arbete tillsammans med ett engagerat gäng som trivs bra ihop. Vi är stolta över att vara en oberoende rådgivningsorganisation som alltid sätter kundens mål och intressen först. Här får du en arbetsplats där spets möter bredd - och där du själv får stora möjligheter att påverka din utveckling. Som medarbetare ges du även möjligheten att bli delägare i HIR Skåne AB.
Övrig information Placeringsort: Ett av våra fem kontor i Skåne
Omfattning: 50-100 procent
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan
Skicka in din ansökan senast 2025-11-02. Urval och intervjuer sker löpande.
Frågor om tjänsten?
Kontakta affärsområdesansvariga Olof Wassberg, 010-476 22 39, olof.wassberg@hushallningssallskapet.se
Facklig representant, Bengt Jönsson, 010-476 22 20, bengt.jonsson@hushallningssallskapet.se
Om HIR SkåneHIR Skåne är en oberoende rådgivningsorganisation, ett dotterbolag till Hushållningssällskapet Skåne. Hos oss finns flera av landets främsta experter inom lantbruk och trädgård. Vår affärsidé fokuserar på att optimera produktionen genom personlig rådgivning och vara en ledande kunskapsorganisation inom svenskt lantbruk. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HIR Skåne AB
(org.nr 556780-9891), https://hushallningssallskapet.se/hir-skane/ Arbetsplats
HIR Skåne Jobbnummer
9534206