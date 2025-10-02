Hertz biluthyrning i Boden söker extra personal
Bilbolaget Nord AB / Servicepersonaljobb / Boden
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och verkar inom en rad olika områden inom bilägande. Vi är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Polestar, Renault, Dacia, Ford samt begagnat och säljer totalt 9 000 bilar per år. Vi säljer personbilar och transportbilar, har hyrbilsverksamhet, verkstad, däckhotell, erbjuder tankning och tvätt samt har välsorterade bildelsbutiker. Bilbolaget har ca 500 medarbetare och finns på 15 orter i Norra Sverige.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats som kännetecknas av omtanke, tillgänglighet och kompetens. Varmt välkommen att söka för att bli en del av vår familj!
Bilbolaget söker bilvårdare till vår Hertz-station i Boden!
Är du driven med service i ständig fokus, då är det dig vi söker!
Vi söker en driven och ansvarstagande medarbetare till vår station i Boden för att förstärka vårt team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av skadekontroll, bilvård och transporter av våra bilar. I vissa fall kommer du även att ha kundkontakt vid uthyrning av bilar. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik.
Rollen kräver att du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta, men samtidigt har förmågan att arbeta självständigt och lösa problem.
Vi söker dig som har B-körkort, god datavana samt goda kunskaper i svenska och engelska.
Tjänsten är tidsbegränsad med start så snart som möjligt och efter behov. Arbetstiderna varierar och kan innefatta vardagar och kvällar men är oftast på dagtid.
Bilbolaget strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.
Vad vi erbjuder:
Mångfald och Trivsel - Vi välkomnar mångfald och strävar efter en jämn könsfördelning. På Bilbolaget är medarbetarnas engagemang nyckeln till vår framgång. Här har du möjlighet att påverka och trivas.
En stabil arbetsgivare - Vi är inte bara Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford samt begagnade bilar. Bilbolaget ingår också i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932. Bli en av oss du också!
Riktigt bra personalförmåner - Hos oss får vi alla ta del av goda resultat i koncernens genom vinstandelsstiftelsen Årsringen samt möjlighet att hyra lägenhet i Åre och stuga i Hemavan. Givetvis har vi också tjänstepension, personalvårdsförmåner och rabatter hos våra bolag.
Ansökan sker löpande med urval och intervjuer, så skicka in din ansökan redan idag!
Eventuella frågor hänvisas till rekryteringsansvarig Jim Sjölund på telefonnr 0920-203 249 eller mail jim.sjolund@bilbolaget.com
Välkommen med din ansökan!
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/60". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bilbolaget Nord AB
(org.nr 556052-5692) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilbolaget Nord, Hyrbilar Kontakt
Jim Sjölund 0920-203249 Jobbnummer
9536429