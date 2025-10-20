Herrljunga kommun söker skolkurator
2025-10-20
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
Bildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, komvux som särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), fritidsgård samt kulturskola.
Förskole- och fritidshemsverksamhet finns vid samtliga sju F-6 skolor, med geografisk spridning i hela kommunen.
Altorpskolan, som är kommunens enda 7-9-skola tar emot elever från alla våra F-6-skolor och är strategiskt placerad i centrala Herrljunga. Även Kunskapskällan, kommunens gymnasieskola ligger i Herrljunga tätort.
Bildningsförvaltningen i Herrljunga söker dig som vill bidra med psykosocial kompetens i skapandet av en skolmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling mot utbildningens mål samt hälsa.
Du kommer att, tillsammans med övriga skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykolog, administrativt tillhöra Herrljungas centrala stödfunktion som samordnas av verksamhetschef för elevhälsan. Du är en av fyra skolkuratorer och ditt nuvarande uppdrag innebär att vara skolkurator på Horsbyskolan som består av två skolenheter, Horsbyskolan F-3 (170 elever) och Horsbyskolan 4-6 (150 elever). De lokala elevhälsoteamen leds av de båda skolenheternas rektorer. Horsbyskolan ligger inne i Herrljunga tätort.
I skolans samlade elevhälsa (EHT) har du ett nära samarbete med skolledning, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog. Detta samarbete präglas av en helhetssyn, en positiv elevsyn och ett prestigelöst förhållningssätt.
Skolkurativt arbete sker på flera nivåer och i arbetsuppgifterna ingår, bland annat, arbete med skolans värdegrundsarbete, ökad skolnärvaro, krishantering samt genomföra sociala kartläggningar och bedömningar. Du kommer att samtala med såväl enskilda elever och vårdnadshavare som elevgrupper, arbeta i klasser kring värdegrund och konflikthantering samt stödja och handleda lärare och arbetslag i psykosociala frågor. Arbetet förutsätter ett aktivt samarbete och kontakt med externa aktörer såsom t.ex. socialtjänst.
Skolkuratorers dokumentation sker i journalsystemet PMO.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen.
Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med såväl skolans personal samt elever och vårdnadshavare som externa kontakter, t.ex. socialtjänsten. Du har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du tar utgångspunkt i evidensbaserade metoder och förhållningssätt och bedriver ditt arbete strukturerat och målinriktat. Uppföljning och utvärdering av insatser på såväl organisation-, individ- och gruppnivå ser du som en självklar del i skolans systematiska kvalitetsarbete där du tar en aktiv del.
Som ett stöd i arbetet kommer du regelbundet träffa de andra skolkuratorerna i särskilda kategoriträffar och delta i gemensam extern handledning. En gång per månad deltar du också tillsammans med skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykolog på APT med verksamhetschef för elevhälsan.
Erfarenhet av arbetet som skolkurator är meriterande liksom att du är väl förtrogen med såväl skolans styrdokument som socialtjänstens lagar och regelverk. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Grundläggande IT-kompetens är ett krav.
Du bör ha har körkort.
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
