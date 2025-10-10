Hermel AB söker cafébiträde deltid och heltid Göteborg

Hermel AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-10-10


Hermel AB söker cafébiträde - deltid och heltid - Göteborg

Vill du arbeta i en varm och välkomnande miljö med härliga kollegor och god service i fokus? Vi söker nu serviceinriktade cafébiträden till vår verksamhet i Göteborg. Tjänsterna avser både deltid och heltid.

Publiceringsdatum
2025-10-10

Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och stå i kassan
Servera mat och dryck samt ge gästerna bästa möjliga bemötande
Förbereda enklare rätter, drycker och bakverk
Hålla rent och snyggt i lokalen
Bidra till en trivsam och effektiv arbetsmiljö

Vi söker dig som:

Är serviceinriktad, social och gillar att jobba med människor
Har ett öga för ordning och kan arbeta i ett högt tempo
Gillar att ta ansvar och kan arbeta självständigt
Har erfarenhet från café, restaurang eller butik (meriterande men inget krav)
Talar svenska eller engelska

Vi erbjuder:

Ett omväxlande jobb med trevliga kollegor
Möjlighet till både deltid och heltid, enligt överenskommelse
En chans att utvecklas inom café- och restaurangbranschen
Lön: Enligt överenskommelse

Plats: Göteborg
Anställningsform: Deltid och heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan via Platsbanken eller direkt till:
E-postadress: info@hermel.se

Hermel AB ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: info@hermel.se

Arbetsgivare
Hermel AB (org.nr 559447-2713)

Jobbnummer
9552059

