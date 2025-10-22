Hemtjänstpersonal sökes till Lidingö hemtjänst!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Undersköterskejobb / Lidingö
2025-10-22


Vi söker nu trygga och engagerade personer som brinner för att arbeta med människor! Vi söker främst dig som vill arbeta på Lidingö, har körkort och tidigare erfarenhet inom området.

Som medarbetare hos Anneli och Ritwa Lidingö Hemtjänst arbetar du självständigt med att ge deras kunder stöd i vardagen - alltid med omtanke och respekt. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

• Personlig omvårdnad, att hjälpa våra kunder med t.ex påklädning, dusch och att sätta på stödstrumpor
• Serviceinsatser som att laga mat och göra inköp
• Promenader och social samvaro
• Att kunna hantera larm som kan komma in under passen

Start: omgående
Plats: Lidingö, med bil
Omfattning: Heltid
Arbetstiderna ligger mellan 07.00-22.30.
Tjänsten är direktrekrytering vilket innebär att vi på StudentConsulting sköter första delen av rekryteringsprocessen, men du blir anställd direkt av Anneli och Ritwa Lidingö hemtjänst.

DETTA SÖKER VI

• Någon form av erfarenhet från vård och omsorgsyrket
• Har B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Är empatisk, stresstålig och lösningsfokuserad
• Har ett genuint engagemang för andra människor
• Är ärlig - vi värderar transparens högt
• Kan och trivs med att arbeta självständigt

Låter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag! Urval sker löpande.

OM FÖRETAGET

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Victoria Henningsson
info@studentconsulting.com

Jobbnummer
9570019

