Hemtjänstmedarbetare
2026-02-13
Våra äldre förtjänar en vardag av guld, och det är våra medarbetare som gör det fantastiska jobbet! Vill du vara med och sätta guldkant på våra äldres vardag?
Vi söker efter fler medarbetare till vår hemtjänst i Vaxholm.
Arbetsuppgifterna är att utföra omvårdnadsarbete samt hushållssysslor i kundens hem.
Några exempel:
• Hjälpa till med morgonbestyr.
• Hjälpa till med toalettbesök.
• Handla varor till hemmet.
• Tillaga lunch och middag.
• Följa med till vårdbesök eller hjälpa till med aktiviteter.
B-körkort är ett krav, egen bil är meriterande.
Att arbeta inom hemtjänsten innebär ett fritt arbete med stort ansvar där du får möjligheten att vara ute mycket. Hos oss samarbetar vi för att varje dag verkligen göra en skillnad för våra äldre.
Det kräver både en stark individuell insats och ett utmärkt lagarbete. Vårt team består av ett fantastiskt gäng engagerade människor som bidrar med en mängd olika erfarenheter och insikter. Vi har alla en gemensam drivkraft - att göra vårt bästa (och lite till) för våra äldre.
Tillsättning sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då det finns stora möjligheter att börja arbeta kort efter ansökan.
Hoppas vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: rekrytering@ranavard.se Arbetsgivare Parmida Vård&omsorg AB
(org.nr 559002-5911) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9741261