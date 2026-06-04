Hemtjänsten i Barkarby söker kvällspersonal
Järfälla kommun, Stöd i Ordinärt boende / Undersköterskejobb / Järfälla Visa alla undersköterskejobb i Järfälla
2026-06-04
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Stöd i ordinärt boende är kommunens utförare av hemtjänst. Vi har som grunduppdrag att utföra stöd- och hjälpinsatser till äldre personer som bor i kommunen. Vi vill erbjuda våra brukare personlig service och omvårdnad av hög kvalité dag, kväll och natt året om. Trygghet, värdighet och kontinuitet är viktiga hörnstenar som vi arbetar efter. Vår hemtjänst är uppdelad i följande områden: Jakobsberg, Viksjö, Kallhäll och Barkarby.
Nu söker vi engagerade medarbetare till en av våra enheter i Barkarby som vill jobba kväll och helg på deltid. Anställningen omfattar 63,15%.
Välkommen med din ansökan!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vardagliga arbetsuppgifter handlar om att ge stöd och hjälpinsatser till våra kunder, utefter deras behov och intresse.
Arbetet består av att hjälpa brukarna i deras vardag med allt från personlig hygien, till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande tillvaro. Detta innebär att vi behöver arbeta på ett schema för att kunna hjälpa så många som möjligt. Andra arbetsuppgifter innefattar också handling, tvätt, städning och ledsagning.
Då du som medarbetare är ute och träffar kunder och anhöriga, så har du ofta bäst koll på vilken ordning du behöver lägga upp din dag. Denna kunskap och erfarenhet kan du sedan ta med dig till kontoret, prata med gruppledare och kollegor, för att hitta det bästa sättet för att få en god arbetsmiljö och tillvaro för kunder.
Vi arbetar i kundens hem och då är det viktigt att vara lyhörd, flexibel och även anpassa sig efter individen. Det kan förekomma rökning och husdjur. Du tar dig mellan arbetsplatserna genom att cykla eller gå eller att ta bilen. Ni har även innan-jobb-mötet och avlutar alltid dagen med att se till att dokumentera och underlättar för kommande pass. Vi har även löpande utbildningar, utvecklingsmöten och tillfällen för reflektion och utbyten med andra enheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som utstrålar ett lugn och kan anpassa dig efter oväntade situationer. Du har en stor empatisk förmåga, social kompetens och god samarbetsförmåga. Du bemöter kunder, anhöriga och medarbetare med respekt och kan visa ett professionellt bemötande i alla situationer. Det är såklart bra att du även känner till och arbetar enligt den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.
Vi vill att du:
• är utbildad undersköterska med skyddad titel utfärdad av Socialstyrelsen
• har erfarenhet inom äldreomsorg, vård och omsorg
• talar och skriver obehindrat det svenska språket
• och har goda datorkunskaper
Vi ser det som en merit om du:
• tidigare har arbetat inom hemtjänsten
• har B-körkort och kan framföra ett fordon i tjänst
• kan cykla, vanlig eller el-cykel
• har kunskaper i dokumentation inom SoL
• arbetat i Phonirocare eller annat tidmätningssystem sedan tidigare
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329850". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043), http://www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Tornérplatsen 28 (visa karta
)
177 30 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Stöd i Ordinärt boende Kontakt
Kommunal
Hanna Grönvik hanna.gronvik@jarfalla.se Jobbnummer
9947094