Hemstädsmedarbetare med körkort - 75%
Klara Städ AB Karlstad / Städarjobb / Karlstad Visa alla städarjobb i Karlstad
2026-01-20
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klara Städ AB Karlstad i Karlstad
Vi växer så det knakar!
Vi söker nu en person som har tidigare erfarenhet av att jobba med hemstädning och företagsstädning samt trivs med att jobba tillsammans i team
Tycker du genuint om att städa? Vill du hjälpa människor genom att göra skillnad i deras vardag eller på deras arbetsplats?
Vi söker nu en städhjälte som tillsammans med en av våra erfarna städerskor skall bilda ett nytt städpar.
För att passa in i rollen behöver du vara öppen för snabba förändringar och vara flexibel i din personlighet.
Du drivs av att ständigt utvecklas och har viljan och förmågan att leverera ett högkvalitativt resultat. Du brinner för att göra kunden nöjd!
Som anställd hos oss på Klara Städ är du ditt eget varumärke men även vårt ansikte utåt, så vi ser att du har en god kommunikativ förmåga och att du tycker om att bemöta kunder och kollegor med glädje och värme.
Som Städhjälte hos oss kommer du att:
Genomföra dagliga städuppdrag hos både hem och företagskunder.
Att leverera högkvalitativ service och uppmärksamma detaljer som gör skillnad.
Ansvara för underhåll av städmaterial och maskiner.
Rapportera eventuella skador eller problem hos kund.
Genomföra löpande kontroll och påfyllning av hygienprodukter, såsom papper, tvål och diskmedel.
Om så behövs, transportera städutrustning eller material mellan olika enheter.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Körkort då du behöver kunna ta dig till och mellan olika kunder och uppdrag i och utanför området.
Erfarenhet av städning - du har tidigare erfarenhet eller är villig att lära dig och utvecklas.
Noggrann och självgående - du tar ansvar för ditt arbete och gör alltid ditt bästa, du bryr dig om resultatet.
Positiv och serviceinriktad - du har ett gott bemötande och trivs med att hjälpa andra.
Vad vi erbjuder:
Ansvarsfulla och varierade uppdrag - från hemstädning till kontorsstäd och andra specialuppdrag.
Gott arbetsklimat - vi är ett team som stöttar varandra och har roligt tillsammans!
Kollektivavtal och möjlighet till att använda företagsbil i tjänst.
Karriärs och utvecklingsmöjligheter- vi ser gärna att du person växer tillsammans med oss i organisationen
Är du vår nya team player?
Skicka in din ansökan och CV till oss redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och kanske är du näst på tur att bli en del av vårt växande team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: karlstad@klarastad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Hemstädsmedarbetare"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klara Städ AB
(org.nr 559237-6981)
Zakrisdalsvägen 26A (visa karta
)
653 36 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klara Städ AB Karlstad Kontakt
Platschef
Amanda Westlund karlstad@klarastad.se Jobbnummer
9695579