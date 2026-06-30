Hemstädning och matlagning i Sollentuna - Hemfrid Stockholm
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Sollentuna Visa alla städarjobb i Sollentuna
2026-06-30
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, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vill du ha ett varierat arbete där du gör skillnad i kunders vardag? Hemfrid söker nu en Premium-medarbetare till Sollentuna.
Vi har flera kunder i Sollentuna och erbjuder ett varierat arbete med möjlighet till ett schema på upp till 75 %.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Hemstädning med hög kvalitet
Matlagning enligt kundens önskemål
För en av våra kunder kan det även bli aktuellt att skjutsa ett barn till hockeyträning några dagar i veckan (körkort krävs).
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från serviceyrken
Talar svenska eller engelska
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt
Har B-körkort och känner dig bekväm med att köra bil
Är flexibel och tycker om att ge god service
Vi erbjuder:
Fast månadslön
Tillsvidareanställning upp till 75 %
Kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag
Utbildning och utvecklingsmöjligheter
📍 Sollentuna | Vardagar ca kl. 8.00–17.00
Ansök idag och bli en del av Hemfrid!
Do you want a varied job where you truly make a difference? Hemfrid is looking for a Premium Employee in Sollentuna.
We have several customers in Sollentuna and can offer a varied position with the possibility of working up to 75%.
Duties:
High-quality home cleaning
Cooking according to customer preferences
For one customer, the role may also include driving a child to hockey practice a few days per week (driver's license required).
We are looking for someone who:
Has experience in service-related work
Speaks Swedish or English
Is responsible, detail-oriented, and enjoys working independently
Holds a valid driver's license and is comfortable driving
Is flexible and enjoys providing excellent service
We offer:
Fixed monthly salary
Permanent employment (up to 75%)
Collective agreement, insurance, and wellness allowance
Training and development opportunities
📍 Sollentuna | Weekdays approximately 8:00 AM–5:00 PM
Apply today and become part of the Hemfrid family! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994936-2078565". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9985740