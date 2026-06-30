Hemstädning och matlagning i Sollentuna - Hemfrid Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Sollentuna
2026-06-30


Visa alla städarjobb i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige

Vill du ha ett varierat arbete där du gör skillnad i kunders vardag? Hemfrid söker nu en Premium-medarbetare till Sollentuna.
Vi har flera kunder i Sollentuna och erbjuder ett varierat arbete med möjlighet till ett schema på upp till 75 %.

Publiceringsdatum
2026-06-30

Dina arbetsuppgifter
Hemstädning med hög kvalitet

Matlagning enligt kundens önskemål

För en av våra kunder kan det även bli aktuellt att skjutsa ett barn till hockeyträning några dagar i veckan (körkort krävs).

Vi söker dig som:

Har erfarenhet från serviceyrken

Talar svenska eller engelska

Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt

Har B-körkort och känner dig bekväm med att köra bil

Är flexibel och tycker om att ge god service

Vi erbjuder:

Fast månadslön

Tillsvidareanställning upp till 75 %

Kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag

Utbildning och utvecklingsmöjligheter

📍 Sollentuna | Vardagar ca kl. 8.00–17.00
Ansök idag och bli en del av Hemfrid!
Do you want a varied job where you truly make a difference? Hemfrid is looking for a Premium Employee in Sollentuna.
We have several customers in Sollentuna and can offer a varied position with the possibility of working up to 75%.
Duties:

High-quality home cleaning

Cooking according to customer preferences

For one customer, the role may also include driving a child to hockey practice a few days per week (driver's license required).

We are looking for someone who:

Has experience in service-related work

Speaks Swedish or English

Is responsible, detail-oriented, and enjoys working independently

Holds a valid driver's license and is comfortable driving

Is flexible and enjoys providing excellent service

We offer:

Fixed monthly salary

Permanent employment (up to 75%)

Collective agreement, insurance, and wellness allowance

Training and development opportunities

📍 Sollentuna | Weekdays approximately 8:00 AM–5:00 PM
Apply today and become part of the Hemfrid family!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994936-2078565".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9985740

Prenumerera på jobb från Hemfrid i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemfrid i Sverige AB: