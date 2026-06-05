Hemstädning och matlagning i Sollentuna - Hemfrid Stockholm
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Sollentuna Visa alla städarjobb i Sollentuna
2026-06-05
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, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vill du ha ett varierat arbete där du gör skillnad i kunders vardag? Hemfrid söker nu en Premium-medarbetare till Sollentuna.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Hemstädning med hög kvalitet
Matlagning enligt kundens önskemål
Hundpromenader och enklare hundomsorg
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från serviceyrken
Talar svenska eller engelska
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt
Gillar hundar
Vi erbjuder:
Fast månadslön
Tillsvidareanställning 75–100 %
Kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag
Utbildning och utvecklingsmöjligheter
📍 Sollentuna | Vardagar ca 8–17
Ansök idag och bli en del av Hemfrid!
Do you want a varied job where you truly make a difference? Hemfrid is looking for a Premium employee in Sollentuna.
Duties:
High-quality home cleaning
Cooking according to customer preferences
Dog walking and basic dog care
We are looking for someone who:
Has experience in service professions
Speaks Swedish or English
Is responsible, detail-oriented, and enjoys working independently
Likes dogs
We offer:
Fixed monthly salary
Permanent position (75–100%)
Collective agreement, insurance, wellness allowance
Training and development opportunities
📍 Sollentuna | Weekdays approx. 8–17
Apply today and join the Hemfrid family! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6923333-2037445". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9949125