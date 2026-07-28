Hemstädning jobbstart 11 aug
Hemstädat Bemanning i Gashult AB / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2026-07-28
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Växjö med omnejd (du utgår från ditt hem)
Vi söker en noggrann och serviceinriktad hemstädare. Är du en person som trivs med att arbeta praktiskt och är van vid att arbeta självständigt. Då är detta rätt jobb för dig!
Som hemstädare kommer du att:
Utföra all sorts förekommande städning hos våra kunder
Samarbeta med kunder för att identifiera deras behov och leverera bästa möjliga resultat.
Ansvara för underhåll av rengöringsutrustning och förbrukningsmaterial.
Bidra till en hög kundnöjdhet genom trevligt bemötande och högkvalitativt arbete.
Du har:
Körkort.
Tillgång till egen bil under provanställningstiden
Ingen pälsdjursallergi.
kunskaper i svenska språket för att kunna kommunicera med alla våra kunder.
Att du har erfarenhet av städning sedan tidigare är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder:
Utbildning av städutrustning och tekniker.
Bonus utöver timlön
Tillgång till tjänstebil vid 75%-100% anställning efter provanställningstiden.
Vi brinner för att skapa en ren, hälsosam och trivsam miljö för våra kunder. Vill du vara med och göra skillnad i vardagen?
ANSÖK NU!
Vi intervjuar löpande så skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: marianne.ahlstrand@hemstadat.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädning". Arbetsgivare Hemstädat Bemanning i Gashult AB
(org.nr 559477-2229)
352 20 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014369