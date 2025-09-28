Hemstädning
Värnamo med omnejd (du utgår från ditt hem)
Vi söker en noggrann och serviceinriktad hemstädare. Är du en person som trivs med att arbeta praktiskt och är van vid att arbeta självständigt. Då är detta rätt jobb för dig!
Som hemstädare kommer du att:
Utföra rengöring och tvätt av mattor och möbler och grundlig städning med hjälp av professionell utrustning.
Samarbeta med kunder för att identifiera deras behov och leverera bästa möjliga resultat.
Ansvara för underhåll av rengöringsutrustning och förbrukningsmaterial.
Bidra till en hög kundnöjdhet genom trevligt bemötande och högkvalitativt arbete.
Du har:
Körkort.
Tillgång till egen bil under provanställningstiden
Ingen pälsdjursallergi.
kunskaper i svenska språket för att kunna kommunicera med alla våra kunder.
Att du har erfarenhet av städning eller rengöring sedan tidigare är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder:
Utbildning av städutrustning och tekniker.
Bonus utöver timlön
Tillgång till tjänstebil vid 75%-100% anställning efter provanställningstiden.
Vi brinner för att skapa en ren, hälsosam och trivsam miljö för våra kunder. Vill du vara med och göra skillnad i vardagen?
