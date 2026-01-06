Hemstädare till Iscella Städ i Vällingby ca 50%
Iscella Städ & Servicecenter söker erfarna, noggranna och engagerade lokalvårdare som vill vara med och skapa skinande rena hem med städservice i toppklass.
Vi erbjuder flera städuppdrag på dagtid i Vällingby med fokus på kvalitet, trygghet och kundnöjdhet. Du blir en del av ett professionellt team där vi värdesätter ansvar, samarbete och utveckling.
Arbetsuppgifter
Hemstädning enligt schema och kundens önskemål
Rengöring av kök, badrum, golv och övriga ytor
Rapportering av avvikelser och materialbehov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hemstädning
Bor i eller nära Vällingby, Västerort
Talar, läser och förstår svenska obehindrat
Meriterande:
Utbildning inom lokalvård (t.ex. SRY, PRYL eller motsvarande)
Har B-körkort (svenskt eller europeiskt)
Vi erbjuder:
Särskild tillsvidareanställning, timanställning ca 50%
Arbetspass med cirka 1,5-2 veckors framförhållning
Avtalsenlig lön, OB-tillägg, semesterersättning och pensionsförsäkring
Milersättning vid användning av egen bil
Ett tryggt och flexibelt arbetsklimat där du får möjlighet att växa
Viktigt:
Alla ansökningar tas emot via den angivna länken. Ansökningar via telefon eller e-post hanteras inte. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Iscella Städ & Servicecenter AB
(org.nr 559343-8244), https://iscella.se Arbetsplats
Iscella Städ I Vällingby Jobbnummer
