Hemstädare till Hemfrid Lidköping/Skara/Mariestad
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Skövde Visa alla städarjobb i Skövde
2026-07-15
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🌟 Hemfrid Skövde Expanderar till Lidköping/Skara/Mariestad - och DU kan vara med från start! 🌟
Nu händer det! Hemfrid Skövde öppnar i Lidköping/Skara/Mariestad och vi söker positiva, drivna och nyfikna hemstädare som vill vara en del av vår helt nya satsning. Här får du chansen att bygga något från grunden tillsammans med ett härligt gäng kollegor. Du kommer arbeta i Skövde/Lidköping/Skara/Mariestad – och göra skillnad i människors vardag, varje dag.
Din profil Vi brinner för att förenkla våra kunders liv – och vi hoppas att du delar den passionen! Vi söker efter dig som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig och ansvarstagande, med ett öga för detaljer och en positiv inställning.
Om rollen Som hemstädare hos oss är du Hemfrids ansikte utåt. Du gör kundernas hem skinande rent med högsta kvalitet, och ger kunderna en enklare vardag. Du arbetar självständigt och ska alltid erbjuda dina kunder bästa möjliga service.
Dina arbetsuppgifter består av:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Strykning, vikning och tvätta kläder.
Byta lakan och bädda.
Ge det där lilla extra till kundens hem.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke.
Tala och förstå grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta måndag – fredag, mellan 8 – 17.
Ha giltigt körkort och tillgång till egen bil.
Vi erbjuder
Som en del av vårt nya team i Skövde/Lidköping/Skara/Mariestad får du chansen att utvecklas i ett växande område med stora möjligheter. Vårt mål är tydligt – vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Vi tror att våra anställda är företagets hjärta, och vi är dedikerade till att erbjuda bra arbetsförhållanden.
Bland annat erbjuder vi:
Samma fasta lön varje månad
En tillsvidareanställning med 75 % sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör för tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, trädgårdsarbete och mycket mer. Genom att arbeta som ett team och ge våra kunder enkel tillgång till våra toppklassiga tjänster förbättrar vi deras livskvalitet.
Vår process
Efter genomförd ansökan kommer du att bli kontaktad av HR- avdelningen angående rekryteringsprocessen för din ansökan.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Hemfrid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7718599-2101001". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Kaplansgatan 32 (visa karta
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549 34 SKÖVDE Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10003190