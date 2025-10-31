Hemstädare / Städare till Freska!
2025-10-31
Har du erfarenhet av hemstädning och vill arbeta inom ett företag som ger dig möjlighet att växa och utvecklas? Eller är du i början av din karriär och vill arbeta på ett företag som erbjuder högkvalitativ utbildning och en trygg anställning? Ansök om att bli en av våra fantastiska hemstädare!
Freska - Mer än bara en städfirma
Freska är ett av de snabbast växande företagen med ett mål i sikte; att göra Freska till den bästa och mest rekommenderade arbetsplatsen för hemstädare i Europa. Faktum är att våra värderingar; Människor först, Tillväxt och Ansvarstagande symboliserar hur vi arbetar för att göra Freska till den bästa arbetsplatsen. Ditt dagliga arbete, framtida mål och ambitioner är viktiga för oss. Vi har bland annat utvecklat en karriärväg för våra hemstädare samt daglig support för att få arbetet att fungera så smidigt som möjligt. Oavsett om detta är ett jobb för dig som vill avancera i din karriär, en trygg anställning eller till och med börja ditt första jobb här i Sverige, vi finns här för dig!
Vi har kommit en lång väg för att nå vårt mål och strävar alltid efter att hitta vägar för att utvecklas. Hittills har vi möjlighet att erbjuda våra anställda:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Betald restid mellan kunder
Karriärmöjligheter
Utbildning och coachning inom hemstädning
Ett sammansvetsat team med en teamledare som stödjer dig i det dagliga arbetet
Omedelbart stöd från kontoret under din arbetsdag
Möjlighet att påverka din lön genom bonus
Ett timkontrakt med möjlighet att få garanterade arbetstimmar
Obegränsad mängd kaffe och snack på kontoret
Om jobbet
Du kommer att arbeta i våra kunders mest älskade plats - deras hem. En hemstädning inkluderar att damma, dammsuga och moppa. Det är en stor fördel om du har känsla för detaljer. Ditt primära arbetsverktyg är vår Freska Pro-app där du kommer att se ditt schema, information om kunden och allmän information om Freska.
Med det sagt, att vara hemstädare kommer också med ett visst ansvar därför söker vi någon som:
talar svenska eller engelska
kan arbeta flexibelt mellan våra arbetstider 07.00-18.00
har ett giltigt arbetstillstånd
har körkort och tillgång till bil, fördel men inget krav
Har erfarenhet av städning, meriterande men inget krav
Så vad är nästa steg?
1. Ansök!
2. Chatta med vår vän Hubert så att vi kan lära känna dig bättre
3. Boka din tid och kom till kontoret för en intervju
4. Visa oss dina städkunskaper
5. Du får jobbet!
6. Se vår digitala onboarding
7. Onboarding med din arbetsledare
8. Utbildning med din teamledare
9. Börja jobba, lycka till!
Ansök nu! Vi anställer löpande

Sista dag att ansöka är 2025-11-29
Detta är ett deltidsjobb.
Freska Sweden AB
(org.nr 556752-7881), https://www.freska.se/
Årstaängsvägen 17 (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Jobbnummer
9582592