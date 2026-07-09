Hemstädare Solna - Hemfrid
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Solna Visa alla städarjobb i Solna
2026-07-09
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, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
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HEMFRID SÖKER HEMSTÄDARE I SOLNA – KOM OCH JOBBA MED OSS!
Vill du arbeta i ett företag där du får möjlighet att hjälpa människor i deras vardag samtidigt som du utvecklas i ditt arbete? Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hemstädning och hushållsnära tjänster. Vi erbjuder våra kunder professionell service med fokus på kvalitet, trygghet och omtanke.
Just nu söker vi nya medarbetare till vårt team i Solna och närliggande områden. Hos oss arbetar människor från många olika länder och kulturer, och tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö där alla är välkomna.
Det här får du hos oss:
En anställning på 75 %
Trygga arbetsvillkor och kollektivavtal
Fast lön varje månad
Ersättning för resor mellan kunder vid användning av egen bil
Betald restid under arbetsdagen
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Utbildning inom hemstädning och service
Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet
Teamaktiviteter och sociala träffar med kollegor
Vi vill att du ska känna dig trygg och ha möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta med service och människor
Är ansvarsfull och noggrann
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är flexibel och trivs med varierande arbetsplatser
Vill lära dig nya saker och utvecklas
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Har B-körkort och egen bil
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av städning eller servicearbete
Ansök redan idag!
Läs mer och skicka in din ansökan via www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot din ansökan! ✨
HEMFRID IS LOOKING FOR HOME CLEANERS IN SOLNA – JOIN OUR TEAM!
Are you looking for a job where you can make a real difference in people's everyday lives while growing professionally?
Hemfrid is Sweden's leading company within home cleaning and household services. We provide our customers with professional service, always focusing on quality, care, and reliability.
We are currently looking for new colleagues to join our team in Solna and nearby areas. At Hemfrid, you will work in an international environment with colleagues from many different backgrounds and cultures.
What we offer:
A 75% employment position
Secure employment terms and collective agreement
Fixed monthly salary
Mileage compensation when using your own car between customers
Paid travel time during the workday
Insurance and occupational pension
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Training within home cleaning and customer service
Daily support from a Field Lead/Buddy
Team activities and social gatherings
We want you to feel supported and have the opportunity to grow together with us.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Enjoys working with service and helping people
Is responsible and detail-oriented
Can work independently as well as in a team
Is flexible and enjoys different working environments
Wants to learn and develop
Speaks Swedish or English
Can work weekdays between 08:00–17:00
Has a B driver's license and access to a car
Meritorious:
Previous experience in cleaning or service-related work
Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7725474-2094324". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9998052