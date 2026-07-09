Hemstädare Solna - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Solna
2026-07-09


Visa alla städarjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige

HEMFRID SÖKER HEMSTÄDARE I SOLNA – KOM OCH JOBBA MED OSS!
Vill du arbeta i ett företag där du får möjlighet att hjälpa människor i deras vardag samtidigt som du utvecklas i ditt arbete? Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hemstädning och hushållsnära tjänster. Vi erbjuder våra kunder professionell service med fokus på kvalitet, trygghet och omtanke.
Just nu söker vi nya medarbetare till vårt team i Solna och närliggande områden. Hos oss arbetar människor från många olika länder och kulturer, och tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö där alla är välkomna.
Det här får du hos oss:
En anställning på 75 %

Trygga arbetsvillkor och kollektivavtal

Fast lön varje månad

Ersättning för resor mellan kunder vid användning av egen bil

Betald restid under arbetsdagen

Försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år

Gratis mobilabonnemang

Utbildning inom hemstädning och service

Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet

Teamaktiviteter och sociala träffar med kollegor

Vi vill att du ska känna dig trygg och ha möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta med service och människor

Är ansvarsfull och noggrann

Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Är flexibel och trivs med varierande arbetsplatser

Vill lära dig nya saker och utvecklas

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00

Har B-körkort och egen bil

Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av städning eller servicearbete

Ansök redan idag!
Läs mer och skicka in din ansökan via www.hemfrid.se/karriar Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot din ansökan! ✨
HEMFRID IS LOOKING FOR HOME CLEANERS IN SOLNA – JOIN OUR TEAM!
Are you looking for a job where you can make a real difference in people's everyday lives while growing professionally?
Hemfrid is Sweden's leading company within home cleaning and household services. We provide our customers with professional service, always focusing on quality, care, and reliability.
We are currently looking for new colleagues to join our team in Solna and nearby areas. At Hemfrid, you will work in an international environment with colleagues from many different backgrounds and cultures.
What we offer:
A 75% employment position

Secure employment terms and collective agreement

Fixed monthly salary

Mileage compensation when using your own car between customers

Paid travel time during the workday

Insurance and occupational pension

Wellness allowance of SEK 2,400 per year

Free mobile phone subscription

Training within home cleaning and customer service

Daily support from a Field Lead/Buddy

Team activities and social gatherings

We want you to feel supported and have the opportunity to grow together with us.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:

Enjoys working with service and helping people

Is responsible and detail-oriented

Can work independently as well as in a team

Is flexible and enjoys different working environments

Wants to learn and develop

Speaks Swedish or English

Can work weekdays between 08:00–17:00

Has a B driver's license and access to a car

Meritorious:
Previous experience in cleaning or service-related work

Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7725474-2094324".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9998052

Prenumerera på jobb från Hemfrid i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemfrid i Sverige AB: