Hemstädare Premium i Bromma - Hemfrid
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2026-07-09
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HEMFRID SÖKER PREMIUMSTÄDARE I BROMMA – BLI EN DEL AV VÅRT TEAM! ✨
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, service och människor står i fokus? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice och hjälper kunder med bland annat hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster – alltid med omtanke och hög kvalitet.
Nu söker vi Premiumstädare till Bromma och närliggande områden. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en internationell arbetsmiljö tillsammans med engagerade kollegor som tillsammans skapar service i toppklass.
Det här erbjuder vi:
En tjänst mellan 75–100 %
Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor
Fast månadslön
Milersättning vid användning av egen bil i tjänsten
Betald restid mellan kunder
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Kostnadsfri utbildning och utvecklingsmöjligheter inom service och städning
Stöd från Field Lead/Buddy ute i arbetet
Teamträffar och sociala aktiviteter
Hos Hemfrid får du rätt förutsättningar för att utvecklas och lyckas i din roll.
Vi söker dig som:
Tycker om att ge förstklassig service
Är noggrann, ansvarsfull och engagerad
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är flexibel och tycker om varierande arbetsdagar
Vill utvecklas och lära dig mer
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Det är meriterande om du har:
B-körkort (egen bil är ett plus)
Erfarenhet från städning eller andra serviceyrken
Ansök redan idag!
Läs mer och ansök via www.hemfrid.se/karriar
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! 🌟
HEMFRID IS LOOKING FOR PREMIUM CLEANERS IN BROMMA – JOIN OUR TEAM! ✨
Would you like to work in a company where quality, service, and people are at the center of everything we do?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, helping customers with home cleaning, window cleaning, and other household services – always delivered with care and high quality.
We are now looking for Premium Cleaners in Bromma and nearby areas. At Hemfrid, you will work in an international environment together with dedicated colleagues, delivering excellent service every day.
What we offer:
A position between 75–100%
Collective agreement and secure employment conditions
Fixed monthly salary
Mileage compensation when using your own car for work
Paid travel time between customers
Insurance and occupational pension
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Free training and development opportunities within cleaning and service
Support from a Field Lead/Buddy
Team meetings and social activities
At Hemfrid, we provide the right conditions for you to grow and succeed in your role.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Enjoys delivering excellent service
Is responsible, detail-oriented, and committed
Likes working independently as well as in a team
Is flexible and enjoys varied workdays
Wants to develop and learn new things
Speaks Swedish or English
Can work weekdays between 08:00–17:00
Meritorious:
B driver's license (own car is a plus)
Previous experience in cleaning or service-related work
Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! 🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7579020-2094889". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9998424