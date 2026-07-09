Hemstädare Premium i Bromma - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-09


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Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

HEMFRID SÖKER PREMIUMSTÄDARE I BROMMA – BLI EN DEL AV VÅRT TEAM! ✨
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, service och människor står i fokus? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice och hjälper kunder med bland annat hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster – alltid med omtanke och hög kvalitet.
Nu söker vi Premiumstädare till Bromma och närliggande områden. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en internationell arbetsmiljö tillsammans med engagerade kollegor som tillsammans skapar service i toppklass.
Det här erbjuder vi:
En tjänst mellan 75–100 %

Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor

Fast månadslön

Milersättning vid användning av egen bil i tjänsten

Betald restid mellan kunder

Försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år

Gratis mobilabonnemang

Kostnadsfri utbildning och utvecklingsmöjligheter inom service och städning

Stöd från Field Lead/Buddy ute i arbetet

Teamträffar och sociala aktiviteter

Hos Hemfrid får du rätt förutsättningar för att utvecklas och lyckas i din roll.
Vi söker dig som:
Tycker om att ge förstklassig service

Är noggrann, ansvarsfull och engagerad

Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Är flexibel och tycker om varierande arbetsdagar

Vill utvecklas och lära dig mer

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00

Det är meriterande om du har:
B-körkort (egen bil är ett plus)

Erfarenhet från städning eller andra serviceyrken

Ansök redan idag!
Läs mer och ansök via www.hemfrid.se/karriar Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! 🌟
HEMFRID IS LOOKING FOR PREMIUM CLEANERS IN BROMMA – JOIN OUR TEAM! ✨
Would you like to work in a company where quality, service, and people are at the center of everything we do?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, helping customers with home cleaning, window cleaning, and other household services – always delivered with care and high quality.
We are now looking for Premium Cleaners in Bromma and nearby areas. At Hemfrid, you will work in an international environment together with dedicated colleagues, delivering excellent service every day.
What we offer:
A position between 75–100%

Collective agreement and secure employment conditions

Fixed monthly salary

Mileage compensation when using your own car for work

Paid travel time between customers

Insurance and occupational pension

Wellness allowance of SEK 2,400 per year

Free mobile phone subscription

Free training and development opportunities within cleaning and service

Support from a Field Lead/Buddy

Team meetings and social activities

At Hemfrid, we provide the right conditions for you to grow and succeed in your role.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:

Enjoys delivering excellent service

Is responsible, detail-oriented, and committed

Likes working independently as well as in a team

Is flexible and enjoys varied workdays

Wants to develop and learn new things

Speaks Swedish or English

Can work weekdays between 08:00–17:00

Meritorious:
B driver's license (own car is a plus)

Previous experience in cleaning or service-related work

Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! 🌟

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7579020-2094889".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9998424

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