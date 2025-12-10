Hemstädare & Lokalvård - Strängnäs Kommun
Jvnscnc AB / Städarjobb / Strängnäs Visa alla städarjobb i Strängnäs
2025-12-10
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jvnscnc AB i Strängnäs
, Eskilstuna
, Gnesta
eller i hela Sverige
Hej kära Strängnäsbor, eller du som bor i kommunen, jag driver städföretaget Uniclean Städtjänster och vi letar nu efter glada städare med körkort, som skulle vela börja hos oss med en timanställning! Intresserad?
Utbildning eller mycket god erfarenhet krävs/ upp till bevis. Ytterligare utbildning erbjuds.
Hör av dig till mig (Lucas rajanen) på:
076 136 35 77
Bil och Körkort är ett krav.
Alternativet är att du och en kompis kan samarbeta med varandra med arbetet.
Anställningsavtal gäller:
Timlön baseras på erfarenhet och resultat
150-200kr/h + milersättning!
Lönehöjning och bonusar tillkommer
Lucas Rajanen
Uniclean
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Ring, sms:a eller skicka mail. Telefonsamtal uppskattas.
E-post: lucasrajanen@gmail.com Arbetsgivare Jvnscnc AB
(org.nr 559359-4178)
645 30 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef/Ägare
Lucas Rajanen lucasrajanen@gmail.com 076 136 35 77 Jobbnummer
9636642