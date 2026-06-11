Hemstädare/Lokalvårdare 75-95% sökes i Linköping
Deluxia AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2026-06-11
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🌟 Lokalvårdare till Deluxia – Var med och skapa Sveriges nöjdaste kunder (och kollegor!) 🌟
Deluxia är ett av Östergötlands mest professionella städföretag, och ett av de största inom RUT-sektorn. Sedan starten 2013 har vi hjälpt tusentals nöjda privat- och företagskunder i Linköping, Norrköping och omnejd. Varje år städar vi över två miljoner kvadratmeter – och nu söker vi fler duktiga medarbetare som vill växa med oss!Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som lokalvårdare hos Deluxia blir du en viktig del av vårt team. Du får ett omväxlande, fysiskt och självständigt arbete där du varje dag bidrar till att skapa trivsel och nöjda kunder. Tjänsten kan innehålla flera olika typer av uppdrag, bland annat:
🏠 Hemstädning – återkommande uppdrag i privata hem
🚚 Flyttstädning – noggrann städning inför och efter flytt
🧼 Fönsterputs – skinande resultat in- och utvändigt
🏗️ Byggstädning – grov- och finstäd efter renovering eller nybygge
🧽 Storstädning & visningsstädning – när det behöver bli extra fint
🏢 Företagsstädning – kontor, butiker, skolor m.m.
Vi söker dig som:
Har god känsla för service och bemötande
Är självgående, noggrann och pålitlig
Har lätt för att samarbeta och trivs i ett team
Har B-körkort (krav)
Tidigare erfarenhet av professionell städning är meriterande
Vi erbjuder:
📄 Kollektivavtal via Almega/Kommunal
💪 Friskvårdsbidrag
🚀 Möjligheten att utvecklas i ett organiserat och expansivt företag
🤝 Ett starkt arbetslag med kollegor som stöttar varandra
🛡️ Ett tryggt anställningspaket med omfattande försäkringar, bl.a.:
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
Föräldrapenningtillägg (FPT)
Avtalspension SAF-LO
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Omställningsförsäkring
Så söker du
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – gärna med ett foto. Vi kan komma att begära utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen till Deluxia – tillsammans gör vi skillnad varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Ansök via mejl
E-post: linkoping@deluxia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Linköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Deluxia AB
(org.nr 559083-4676), http://www.deluxia.se
Hackeforsvägen 1 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jessica Ljungblad linkoping@deluxia.se 010-160 05 05 Jobbnummer
9958694