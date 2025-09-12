Hemstädare i norra Stockholm - deltid
Städpulsen är ett företag som specialiserat sig på främst Svanenmärkt hemstädning, kontorsstädning samt andra hushållsnära tjänster. Företaget eftersträvar att minska klimatpåverkan, därmed transporterar sig de anställda i största möjliga mån med kommunaltrafik. I det dagliga arbetet används miljömärkta rengöringsmedel och material för att minska på förbrukningen av kemikalier och vatten.
Företaget har kring 200 medarbetare som dagligen levererar service till organisationer och privatpersoner i hela Sverige, från Uppsala till Skåne.
Brinner du för att hålla rent och fint? Vill du arbeta på deltid? Bor du eller kan tänka dig arbeta i Norra Stockholm så som Täby, Sollentuna, Vallentuna med omnejd? Då kan du vara den vi söker! Städpulsen söker nu efter nya kollegor som vill jobba på deltid.
Vi är väldigt flexibla när vi bygger schemat eftersom vi tar hänsyn till dina förutsättningar samtidigt som vi kombinerar detta med vårt behov av personal.
För att arbeta hos oss är det viktigt att du har sinne för detaljer, är självgående, vågar ta initiativ och brinner för kvalitet. Vi värderar positiv attityd och god service eftersom du som anställd hos oss kommer att bli en del av våra kunders vardag.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med hemstädning hemma hos våra privata kunder. Vissa dagar befinner du dig hos samma kund, och andra dagar har du flera kunder. Du transporterar dig med kollektivtrafik eller bil mellan kunderna. Arbetet kan komma ske individuellt eller i grupp. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
• Kan arbeta ensam och i grupp
• Kan arbeta i ett hem där det kan finnas husdjur så som hund och katt
• Talar svenska eller engelska för att kunna kommunicera med kunderna och läsa instruktioner
• Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
Meriterande
• B-körkort samt tillgång till bil
• Tidigare erfarenhet av hemstädning eller lokalvård
• Tidigare erfarenhet av fönsterputs
Stämmer detta in på dig? Inkom med din ansökan snarast då intervjuer och rekrytering sker löpande!Anställningsvillkor
• Varierande arbetstider på vardagar mellan klockan 7-17
• Friskvårds bidrag
• Vid anställning får du tillgång till vår egna utbildningsportal
• Start omgående eller enligt överenskommelse
• Avtalsenliga löner Ersättning
