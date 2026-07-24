Hemstädare i Göteborg med körkort
Städpulsen AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-07-24
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Städpulsen är ett företag som specialiserat sig på främst Svanenmärkt hemstädning, kontorsstädning samt andra hushållsnära tjänster. Företaget eftersträvar att minska klimatpåverkan, därmed transporterar sig de anställda i största möjliga mån med kommunaltrafik. I det dagliga arbetet används miljömärkta rengöringsmedel och material för att minska på förbrukningen av kemikalier och vatten.
Företaget har kring 200 medarbetare som dagligen levererar service till organisationer och privatpersoner i hela Sverige, från Uppsala till Skåne.Publiceringsdatum2026-07-24Beskrivning
Har du tidigare erfarenhet av hemstädning? Bor du i Göteborg eller vill jobba där? Har du en stor passion för att hålla omgivningen skinande ren och fin? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu hemstädare som kan arbeta i Göteborg hos våra privata kunder.
Vi söker dig som är noggrann, social, har hög arbetsmoral, samarbetsvillig, lätt för att lära sig och kan ta instruktioner.
För att arbeta hos oss är det viktigt att du har sinne för detaljer, är självgående, vågar ta initiativ och brinner för kvalitet. Vi värderar positiv attityd och god service, detta eftersom du som anställd hos oss kommer att bli en del av våra kunders vardag.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med städtjänster hos våra privatkunder i Göteborg. Arbetsuppgifterna omfattar hemstädning, fönsterputsning, flyttstädning och storstädning.
I arbetet ingår bland annat dammsugning, våttorkning av golv, rengöring av kök och badrum, dammtorkning av ytor samt fönsterputs. Vid flytt- och storstädning utförs mer grundlig rengöring av bostäder. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
• Tidigare erfarenhet av hemstädning/storstädning/ flyttstädning
• Kan arbeta ensam och i grupp
• Kan arbeta i hem där det kan finnas husdjur så som hund och katt
• Talar svenska för att kunna kommunicera med kunderna och läsa instruktioner
• Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
Krav B-körkortAnställningsvillkor
• Timanställning
• Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildning
• Friskvårdsbidrag
• Lön enligt kollektivavtal
• Start omgående
• Varierande arbetstider
Stämmer detta in på dig? Inkom med din ansökan snarast då intervjuer och rekrytering sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Städpulsen AB
(org.nr 556735-4799)
Göteborg (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG KOMMUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städpulsen Jobbnummer
10010698