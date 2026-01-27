Hemstädare / Hushållsnära tjänster, timanställning
2026-01-27
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Hemstädpersonal, timanställning vid behov med chans till fast anställning
Tycker du om städning och har ett sinne för detaljer? Då kanske du är rätt person för oss på Välstädat. Just nu söker vi 1-2 ansvarsfulla och serviceinriktade medarbetare. Dina arbetsuppgifter består i att besöka våra kunders hem på dagtid och i första hand hjälpa dem med deras städning i hemmet.
Att arbeta inom Välstädat innebär ett stort eget ansvar. Vi värdesätter att du har tidigare erfarenhet av städning, är utåtriktad och har goda kunskaper i svenska samt innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet med hushållsnära tjänster men framförallt är det viktigt att du tycker om att arbeta med service och att ge det där extra.
Du bör ha god fysik, gillar att jobba i högt arbetstempo och har hög arbetsmoral. Du ska även vara noggrann, serviceinriktad, självständig, ansvarsfull och positiv. Du får gärna ha erfarenheter i från servicebranschen ex.vis restaurang, butik, hotell m.fl.
Vi söker dig som:
Gillar att jobba med service
Trivs att ibland arbeta självständigt med städning
Har erfarenhet av flyttstädning och fönsterputs
Drivs av att ge bästa service
Är tillitsfull och stolt över dina arbetssysslor
Är noggrann, ansvarsfull och punktlig
Kan jobba självständigt
Har en positiv attityd och är hjälpsam mot både kunder och kollegor
Har grundläggande språkkunskaper i svenska eller engelska
Tänk på att du ska kunna arbeta i hem där det kan finnas husdjur som hund och katt samt att du inte har allergier mot något som kan förekomma i ett hem.
Arbetsplatsen: Trots att vi arbetar mycket på egen hand, har vi en stark gemenskap. Vår mötesplats är kontoret, där vi utbyter idéer, tankar och erfarenheter. Vi har dessutom regelbundna sociala aktiviteter. Under kontorstid är dörren alltid öppen och kaffebryggaren på.
Alla Välstädare får:
Vi erbjuder dig ett spännande jobb med många utmaningar i en expansiv tjänstebransch
Utbildning inom hemstädning
Härliga kollegor
Arbetstider dagtid är måndag-fredag.
Låter det här intressant är du välkommen att skicka in din ansökan till oss med cv, personligt brev, gärna en bild och referenser.
Epostansökan: info@valstadat.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: info@valstadat.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställning".
(org.nr 556742-9450), http://www.valstadat.se
Gullbernavägen 23 (visa karta
)
371 47 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9708217