Hemstädare / Home Cleaner Rinkabyholm - Hemfrid
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Kalmar Visa alla städarjobb i Kalmar
2026-07-02
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Bor du i Rinkabyholm eller i närheten och söker ett tryggt jobb inom hemstädning? Då kan du vara den vi söker!
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med hemstädning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet – alltid med kvalitet, omtanke och professionell service.
Vi söker nu fler Hemstädare med utgångspunkt i Rinkabyholm. Arbetet utförs främst hos våra kunder i Kalmar med omnejd. Hos oss blir du en del av ett internationellt team där vi tillsammans levererar service i världsklass.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som hemstädare hos Hemfrid hjälper du våra kunder att skapa rena och trivsamma hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Dammsugning och våttorkning av golv
Städning av kök och badrum
Dammning och rengöring av olika ytor
Bäddning och enklare serviceinsatser i hemmet
Ge våra kunder ett professionellt och vänligt bemötande
Du arbetar hos flera olika kunder under dagen, främst i Kalmarområdet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta både självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Vill utvecklas och lära dig mer
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta måndag–fredag mellan kl. 08.00–17.00
B-körkort och tillgång till egen bil
Meritarande
Erfarenhet av hemstädning, lokalvård eller andra serviceyrken
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön
Betald restid mellan kunder
Milersättning vid användning av egen bil i tjänsten
Friskvårdsbidrag
Gratis mobilabonnemang
Introduktion och utbildning
Stöd från en Field Lead/Buddy
Ett inkluderande team med kollegor från hela världen
Ansök redan idag!
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Har du frågor? Kontakta oss på hr@hemfrid.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010617-2082927". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Slöjdaregatan 2 (visa karta
)
393 53 KALMAR Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9989878