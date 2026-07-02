Hemstädare / Home Cleaner Rinkabyholm - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Kalmar
2026-07-02


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Bor du i Rinkabyholm eller i närheten och söker ett tryggt jobb inom hemstädning? Då kan du vara den vi söker!
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med hemstädning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet – alltid med kvalitet, omtanke och professionell service.
Vi söker nu fler Hemstädare med utgångspunkt i Rinkabyholm. Arbetet utförs främst hos våra kunder i Kalmar med omnejd. Hos oss blir du en del av ett internationellt team där vi tillsammans levererar service i världsklass.

Publiceringsdatum
2026-07-02

Arbetsuppgifter
Som hemstädare hos Hemfrid hjälper du våra kunder att skapa rena och trivsamma hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av:

Dammsugning och våttorkning av golv

Städning av kök och badrum

Dammning och rengöring av olika ytor

Bäddning och enklare serviceinsatser i hemmet

Ge våra kunder ett professionellt och vänligt bemötande

Du arbetar hos flera olika kunder under dagen, främst i Kalmarområdet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:

Tycker om att arbeta både självständigt och i team

Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Vill utvecklas och lära dig mer

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta måndag–fredag mellan kl. 08.00–17.00

B-körkort och tillgång till egen bil

Meritarande

Erfarenhet av hemstädning, lokalvård eller andra serviceyrken

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på 75 %

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Fast månadslön

Betald restid mellan kunder

Milersättning vid användning av egen bil i tjänsten

Friskvårdsbidrag

Gratis mobilabonnemang

Introduktion och utbildning

Stöd från en Field Lead/Buddy

Ett inkluderande team med kollegor från hela världen

Ansök redan idag!
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Har du frågor? Kontakta oss på hr@hemfrid.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010617-2082927".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Slöjdaregatan 2 (visa karta)
393 53  KALMAR

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9989878

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