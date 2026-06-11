Hemstädare/Home cleaner Norra Nånö - Hemfrid

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Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Norrtälje Visa alla städarjobb i Norrtälje
2026-06-11
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, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
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HEMFRID VÄXER I NORRA NÅNÖ – VILL DU JOBBA MED OSS? ✨
Tycker du om att arbeta med människor och skapa trivsel i vardagen? Nu söker Hemfrid fler medarbetare till vårt team i Norra Nånö och närliggande områden!
Hos oss arbetar du med hemstädning hos våra kunder och blir en del av ett tryggt och välkomnande företag där kvalitet och omtanke står i fokus. Vi erbjuder utbildning, stöd från kollegor och goda möjligheter att utvecklas inom företaget.
Det här får du hos oss: • Trygg anställning med kollektivavtal • Fast månadslön • Betald restid mellan kunder • Milersättning vid användning av egen bil • Friskvårdsbidrag • Gratis utbildning inom städning och service • Ett internationellt team och härlig gemenskap
Vi söker dig som: • Är ansvarstagande och noggrann • Gillar att ge bra service • Kan arbeta självständigt och i team • Har B-körkort och egen bil • Talar svenska eller engelska
Ansök redan idag och bli en del av Hemfrid 💙
Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
HEMFRID IS GROWING IN NORRA NÅNÖ – DO YOU WANT TO JOIN US? ✨
Do you enjoy working with people and creating comfort in everyday life? Hemfrid is now looking for more employees to join our team in Norra Nånö and nearby areas!
With us, you will work with home cleaning and become part of a safe and welcoming company where quality and care are always in focus. We offer training, support from colleagues, and great opportunities to grow within the company.
What we offer: • Secure employment with collective agreement • Fixed monthly salary • Paid travel time between customers • Mileage compensation when using your own car • Wellness allowance • Free training in cleaning and service • An international team and great team spirit
We are looking for someone who: • Is responsible and detail-oriented • Enjoys providing great service • Can work independently and in a team • Has a driver's license and own car • Speaks Swedish or English
Apply today and become part of Hemfrid 💙
Read more at www.hemfrid.se/karriar
and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7776032-2047873". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9959078