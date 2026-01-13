Hemstädare / Home cleaner!
Hemstädare!
Omgående anställning för dig som har erfarenhet!
Vill du arbeta hos oss? -Vi är i behov av en erfaren lokalvårdare som vill arbeta i hemmamiljö! Är du den rätta? - Tveka inte att höra av dig!
Vi söker dig som är noggrann, pedant och har en känsla för detaljer! - Då är det dig vi söker!
Du skall ha minst 6 månades erfarenhet av hemstäd hemma hos privatpersoner.
Ditt huvudmål är att lämna ditt arbete i toppskick och åka hem med flaggan i topp och ha den där känslan av att du har gjort allt du har kunnat för att göra kunderna nöjda.
Det är en merit om du kan förstå/prata lite svenska, men är ingen krav. Men det är ett krav att du kan prata och förstå enklare engelska.
Din arbetstid är vardagar och dagtid.
Du som söker skall;
Vilja ha detta arbete. Oseriösa mail undanbedes.
Är arbetsam och har en hög arbetsmoral.
Kunna bemöta kunder på ett professionellt sett.
Kunna förstå/prata lite engelska.
Vara punktlig. Att komma i tid.
Oseriösa svar undanbedes.
Tveka inte att kontakta mig redan i dag via e-post med din ansökan som skall innehålla;
CV
Personliga brev
Bild på dig
Om du ansöker med cv, bild och personligt brev och stämmer in på dem vi söker. Så kommer du att bli kallad till en intervju.
• -----------------------------------------------------------------------
Home cleaner!
Immediate employment for those with experience!
Do you want to work with us? -We are in need of an experienced cleaner who wants to work in the home! Are you the right person? - Do not hesitate to contact us!
We are looking for someone who is meticulous, pedantic and has a sense of detail! - Then you are the one we are looking for!
You must have at least 6 months of experience in home cleaning at private homes.
Your main goal is to leave your work in top condition and go home with the flag flying high and have that feeling that you have done everything you could to make the customers satisfied.
It is an advantage if you can understand/speak a little Swedish, but it is not a requirement. But it is a requirement that you can speak and understand basic English.
Your working hours are weekdays and daytime.
You who are applying must;
Want this job. No frivolous emails.
Are hardworking and have a high work ethic.
Be able to deal with customers in a professional manner.
Be able to understand/speak basic English.
Be punctual. Be on time.
Frivolous answers are not welcome.
Do not hesitate to contact me today via email with your application which should include;
CV
Personal letter
Picture of you
If you apply with a CV, picture and personal letter and match what we are looking for. Then you will be called for an interview. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Via e-post
E-post: cecilia.g@csstadab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädning / Home cleaner!". Arbetsgivare C.S Städ AB
(org.nr 559208-1029)
Drottninggatan 65 (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Kontakt
VD
Cecilia Göransson cecilia.g@csstadab.se Jobbnummer
9682636