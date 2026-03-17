Hemstädare / Home cleaner - Hemfrid Norrköping
2026-03-17
Hemstädare sökes till vårt team i Norrköping! Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Vi på Hemfrid söker dig som har tidigare erfarenhet av hemstädning och vill bli en del av vårt engagerade team i Norrköping. Du kommer att arbeta med varierande uppdrag i privata hem där kvalitet och kundnöjdhet står i centrum. I rollen ingår även ansvar vid tillfälliga uppdrag som arbetsledare på plats, där du samordnar städinsatser och säkerställer högsta kvalitet.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har tidigare arbetat med hemstädning, hushållsnära tjänster eller liknande.
Har erfarenhet av arbete inom service och är van att möta kunders behov.
Är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer.
Trivs med ett högt arbetstempo och har lätt för att anpassa dig.
Är en lagspelare som tycker om att samarbeta med andra.
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska.
Har B-körkort och kan arbeta flexibla tider, måndag-fredag mellan kl. 8-17.
Vi erbjuder dig
Timanställning.
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor.
Försäkringar (ansvar, sjuk- och pension).
Friskvårdsbidrag.
Intern utbildning inom hemstädning och utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen.
Om Hemfrid
Hemfrid är en av Sveriges främsta aktörer inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med allt från städning och tvätt till flytt och trädgårdsarbete. Tillsammans skapar vi mer tid och livskvalitet i människors vardag.
Ansökningsprocess
När du har skickat in din ansökan blir du kontaktad av vår HR-avdelning. Som en del av vår rekryteringsprocess genomförs bakgrundskontroll. Du behöver ha svenskt personnummer eller samordningsnummer för att kunna anställas.
Redo att ta nästa steg i din städkarriär? Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen till Hemfrid!
Home cleaner to our team in Norrköping!
About the Role
At Hemfrid, we are looking for someone with prior experience in home cleaning to join our dedicated team in Norrköping. You'll take on varied cleaning assignments in private homes, with a strong focus on quality and customer satisfaction. In this role, you will also act as an on-site supervisor during temporary assignments, coordinating tasks and ensuring high standards.
Who You Are
To thrive in this position, you should:
Have previous experience working in home cleaning, household services, or similar.
Be used to working in a customer-oriented service role.
Be thorough, reliable, and have great attention to detail.
Enjoy working at a fast pace and be flexible in new situations.
Be a team player who enjoys collaboration.
Speak and understand basic Swedish or English.
Have a valid category B driver's license.
Be available to work flexible hours, Monday-Friday between 8 am. and 5 pm.
What We Offer
An hourly employment.
Collective agreement and secure employment terms.
Liability, health and pension insurance.
Wellness allowance.
Internal training in home cleaning with a focus on your professional development.
Great career opportunities within Hemfrid.
Free mobile phone subscription.
A warm and welcoming team with colleagues from around the world.
About Hemfrid
Hemfrid is one of Sweden's leading providers of home services. We help our customers with cleaning, laundry, moving, gardening, and more. By working together, we give people more time and improve their everyday quality of life.
Recruitment Process
Once you've submitted your application, our HR department will contact you. As part of the recruitment process, we conduct a background check. You must have a Swedish personal identity number or coordination number to be eligible for this position.
Ready to take the next step in your cleaning career? We look forward to your application!
Welcome to Hemfrid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
https://karriar.hemfrid.se
Gamla Rådstugugatan 18 (visa karta
)
602 24 NORRKÖPING Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9803062