Hemstädare extra vid behov

Hedera Helix Hemstäd Knivsta AB / Städarjobb / Knivsta
2026-02-21


Vi söker dig som vill stötta vårt gäng av hemstädare i Knivsta i perioder av hög arbetsbelastning, sjukdom och vab.
Arbetet innebär städning av privata hem till största delen men även en del företag och föreningar finns i kundbasen.
Kraftigt meriterande med erfarenhet av hemstädning men det viktigaste är att du är en pålitlig person som har ett gott öga för när en yta är ren.
B-körkort krävs för att kunna ta sig till våra kunder, bil tillhandahåller vi.
Du behöver kunna kommunicera på Svenska, Engelska eller Polska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: hakan@hederahelix.info

Arbetsgivare
Hedera Helix Hemstäd Knivsta AB (org.nr 559451-1379)
Hyvelgatan 36 (visa karta)
741 71  KNIVSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Håkan Johansson
hakan@hederahelix.info

Jobbnummer
9756065

