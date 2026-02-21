Hemstädare extra vid behov

Vi söker dig som vill stötta vårt gäng av hemstädare i Knivsta i perioder av hög arbetsbelastning, sjukdom och vab. Arbetet innebär städning av privata hem till största delen men även en del företag och föreningar finns i kundbasen. Kraftigt meriterande med erfarenhet av hemstädning men det viktigaste är att du är en pålitlig person som har ett gott öga för när en yta är ren. B-körkort krävs för att kunna ta sig till våra kunder, bil tillhandahåller vi. Du behöver kunna kommunicera på Svenska, Engelska eller Polska.