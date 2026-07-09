Hemstädare Åkersberga - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Österåker
2026-07-09


Visa alla städarjobb i Österåker, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Täby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Österåker, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Täby eller i hela Sverige

HEMFRID SÖKER HEMSTÄDARE I ÅKERSBERGA – VÄLKOMMEN TILL OSS!
Vill du arbeta i ett företag där service, kvalitet och människor står i fokus? Hemfrid är ledande inom hemstädning i Sverige och hjälper varje dag kunder med städning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet – alltid med omtanke och hög kvalitet.
Just nu söker vi nya kollegor till vårt team i Åkersberga och närliggande områden. Hos oss får du arbeta i en internationell arbetsmiljö tillsammans med engagerade kollegor från många olika länder. Tillsammans skapar vi en trygg och professionell service för våra kunder.
Det här erbjuder vi dig:
En anställning på 75 %

Kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor

Fast månadslön

Ersättning för resor mellan kunder om du använder egen bil

Betald restid under arbetsdagen

Försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år

Gratis mobilabonnemang

Introduktionsutbildning och möjlighet till vidareutbildning

Stöd från Field Lead/Buddy ute i arbetet

Teamaktiviteter och gemensamma träffar

Vi tror på att ge våra medarbetare rätt stöd och möjligheter för att utvecklas och trivas på jobbet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:

Tycker om att ge bra service

Är ansvarstagande och noggrann

Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Vill lära dig nya saker och utvecklas

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00

Har B-körkort och tillgång till egen bil

Trivs med att arbeta hos olika kunder

Det är extra positivt om du har:
Erfarenhet från städning eller andra serviceyrken

Ansök idag!
Läs mer och skicka in din ansökan via www.hemfrid.se/karriar Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
Vi hoppas att få välkomna dig till Hemfrid! ✨
HEMFRID IS LOOKING FOR HOME CLEANERS IN ÅKERSBERGA – JOIN OUR TEAM!
Do you want to work in a company where people, quality, and service are at the heart of everything we do?
Hemfrid is Sweden's leading home cleaning company. Every day, we help customers with cleaning, window cleaning, and other home services – always with care and high quality.
We are currently looking for new team members in Åkersberga and nearby areas. At Hemfrid, you will work in an international environment together with colleagues from many different countries. Together, we provide professional and reliable service to our customers.
What we offer:
A 75% employment position

Collective agreement and secure working conditions

Fixed monthly salary

Mileage compensation if you use your own car between customers

Paid travel time during the workday

Insurance and occupational pension

Wellness allowance of SEK 2,400 per year

Free mobile phone subscription

Introductory training and development opportunities

Support from a Field Lead/Buddy

Team activities and social gatherings

We want our employees to feel supported, appreciated, and motivated to grow within the company.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:

Enjoys providing great service

Is responsible and detail-oriented

Likes working both independently and in a team

Wants to learn and develop

Speaks Swedish or English

Can work weekdays between 08:00–17:00

Has a B driver's license and access to a car

Enjoys working with different customers

Meritorious:
Previous experience in cleaning or service-related work

Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7725623-2094315".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9998048

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