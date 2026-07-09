Hemstädare Åkersberga - Hemfrid
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Österåker Visa alla städarjobb i Österåker
2026-07-09
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, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
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HEMFRID SÖKER HEMSTÄDARE I ÅKERSBERGA – VÄLKOMMEN TILL OSS!
Vill du arbeta i ett företag där service, kvalitet och människor står i fokus? Hemfrid är ledande inom hemstädning i Sverige och hjälper varje dag kunder med städning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet – alltid med omtanke och hög kvalitet.
Just nu söker vi nya kollegor till vårt team i Åkersberga och närliggande områden. Hos oss får du arbeta i en internationell arbetsmiljö tillsammans med engagerade kollegor från många olika länder. Tillsammans skapar vi en trygg och professionell service för våra kunder.
Det här erbjuder vi dig:
En anställning på 75 %
Kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor
Fast månadslön
Ersättning för resor mellan kunder om du använder egen bil
Betald restid under arbetsdagen
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Introduktionsutbildning och möjlighet till vidareutbildning
Stöd från Field Lead/Buddy ute i arbetet
Teamaktiviteter och gemensamma träffar
Vi tror på att ge våra medarbetare rätt stöd och möjligheter för att utvecklas och trivas på jobbet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Tycker om att ge bra service
Är ansvarstagande och noggrann
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Vill lära dig nya saker och utvecklas
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Trivs med att arbeta hos olika kunder
Det är extra positivt om du har:
Erfarenhet från städning eller andra serviceyrken
Ansök idag!
Läs mer och skicka in din ansökan via www.hemfrid.se/karriar
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
Vi hoppas att få välkomna dig till Hemfrid! ✨
HEMFRID IS LOOKING FOR HOME CLEANERS IN ÅKERSBERGA – JOIN OUR TEAM!
Do you want to work in a company where people, quality, and service are at the heart of everything we do?
Hemfrid is Sweden's leading home cleaning company. Every day, we help customers with cleaning, window cleaning, and other home services – always with care and high quality.
We are currently looking for new team members in Åkersberga and nearby areas. At Hemfrid, you will work in an international environment together with colleagues from many different countries. Together, we provide professional and reliable service to our customers.
What we offer:
A 75% employment position
Collective agreement and secure working conditions
Fixed monthly salary
Mileage compensation if you use your own car between customers
Paid travel time during the workday
Insurance and occupational pension
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Introductory training and development opportunities
Support from a Field Lead/Buddy
Team activities and social gatherings
We want our employees to feel supported, appreciated, and motivated to grow within the company.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Enjoys providing great service
Is responsible and detail-oriented
Likes working both independently and in a team
Wants to learn and develop
Speaks Swedish or English
Can work weekdays between 08:00–17:00
Has a B driver's license and access to a car
Enjoys working with different customers
Meritorious:
Previous experience in cleaning or service-related work
Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7725623-2094315". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9998048