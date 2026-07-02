Hemstädare
Cleanline AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-07-02
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Vi söker en städhjälte!
Vill du bli en del av vårt team? Vi söker en engagerad och ansvarsfull medarbetare som vill arbeta med städning och bidra till att ge våra kunder service av hög kvalitet.
Vi söker dig som är:
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Positiv och serviceinriktad
• Ansvarsfull och pålitlig
• Lär dig snabbt och har en vilja att utvecklas.
Tidigare erfarenhet av städning är meriterande, men inget krav. Har du rätt inställning och är villig att lära dig, ser vi till att ge dig den utbildning och introduktion du behöver för att lyckas hos oss.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, stöd från erfarna kollegor och möjligheten att utvecklas tillsammans med ett växande företag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Ansökan sker via mejl!
E-post: info@cleanline.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleanline AB
(org.nr 559485-7475), https://cleanline.nu
Skomakarebyn 5 P Lgh 1101 (visa karta
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218 41 BUNKEFLOSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9990368