Hemstäd

Din & Min Omsorg i Umeå AB / Städarjobb / Umeå
2026-07-02


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Din & Min Omsorg är ett lokalt Umeå-företag med mycket glädje och drivkraft. Företaget ägs och drivs av Anna Karin Sandow och Linda Holmlund som båda under lång tid har arbetat i ledande positioner inom vård och omsorg. Din & Min Omsorgs huvudsakliga verksamhet är inom omsorgen men vi får allt fler förfrågningar om städuppdrag.
Just nu söker vi dig som:
• Söker ett utvecklande jobb inom städ med möjlighet till mer ansvar
• Känner en yrkesstolthet och som trivs med att alltid ge varje kund förstklassig service
• Har hög arbetsmoral och personlig mognad
• Gärna har erfarenhet av hemstäd
• Kan arbeta i hem där det kan finnas husdjur som t.ex. hund och katt samt att du inte har allergi eller känslighet för damm eller tobak
• Har B-körkort
• Pratar svenska
Vi erbjuder dig:
• Ett roligt och varierade jobb med utvecklingsmöjligheter
• En seriös och trevlig arbetsplats med kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
E-post: ansokan@dinochmin.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstäd".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Din & Min Omsorg i Umeå AB (org.nr 556935-9309)
901 07  UMEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Verksamhetschef
Caroline Heierstam
Caroline@dinochmin.se
070-987 63 99

Jobbnummer
9988940

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