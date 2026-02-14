Hemfrid Skövde söker städspecialist
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Skövde Visa alla städarjobb i Skövde
2026-02-14
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Skövde
, Hjo
, Karlsborg
, Haninge
, Mullsjö
eller i hela Sverige
Hemfrid Expanderar till Skövde - och DU kan vara med från start! Nu händer det! Hemfrid öppnar i Skövde och vi söker positiva, drivna och nyfikna hemstädare som vill vara en del av vår helt nya satsning. Här får du chansen att bygga något från grunden tillsammans med ett härligt gäng kollegor. Du kommer arbeta i Skövde - och göra skillnad i människors vardag, varje dag.
Din profil Vi brinner för att förenkla våra kunders liv - och vi hoppas att du delar den passionen! Vi söker efter dig som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig och ansvarstagande, med ett öga för detaljer och en positiv inställning.
Om rollen Som hemstädare hos oss är du Hemfrids ansikte utåt. Du gör kundernas hem skinande rent med högsta kvalitet, och ger kunderna en enklare vardag. Du arbetar självständigt och ska alltid erbjuda dina kunder bästa möjliga service.
Dina arbetsuppgifter består av:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Strykning, vikning och tvätta kläder.
Byta lakan och bädda.
Ge det där lilla extra till kundens hem.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke.
Tala och förstå grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta måndag - fredag, mellan 8 - 17.
Ha giltigt körkort och tillgång till egen bil.
Vi erbjuder
Som en del av vårt nya team i Skövde får du chansen att utvecklas i ett växande område med stora möjligheter. Vårt mål är tydligt - vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Vi tror att våra anställda är företagets hjärta, och vi är dedikerade till att erbjuda bra arbetsförhållanden.
Bland annat erbjuder vi:
Samma fasta lön varje månad
En tillsvidareanställning med 75 % sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen.
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör för tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, trädgårdsarbete och mycket mer. Genom att arbeta som ett team och ge våra kunder enkel tillgång till våra toppklassiga tjänster förbättrar vi deras livskvalitet.
Vår process
Efter genomförd ansökan kommer du att bli kontaktad av HR- avdelningen angående rekryteringsprocessen för din ansökan.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Hemfrid!
Hemfrid is Expanding to Skövde - and YOU can join us from the very beginning! It's happening! Hemfrid is opening in Skövde, and we are looking for positive, driven, and curious home cleaners who want to be part of our brand-new launch. Here, you'll get the chance to help build something from the ground up together with a wonderful team of colleagues. You will be working in Skövde - making a difference in people's everyday lives, every day.
Your profile We are passionate about making our customers' lives easier - and we hope you share that passion! We are looking for someone who enjoys working independently and is motivated by quality and great customer service. You are punctual and responsible, with an eye for detail and a positive attitude.
About the role As a home cleaner at Hemfrid, you are the face of our company. You ensure our customers' homes are spotless and of top quality, helping them enjoy an easier and more comfortable everyday life. You work independently and always strive to provide the best possible service to your customers. Your work tasks include:
Vacuuming and dusting.
Mopping floors and cleaning surfaces.
Strengthening, folding, and washing clothes.
Changing bedsheets and making the bed.
Give the customer's home that little extra touch.
You should:
Have previous experience from a service profession.
Speak and understand basic Swedish or English.
Be able to work Monday - Friday, between 8 - 17.
Have a valid driving license (B) and access to your own car.
We offer As part of our new team in Skövde, you will have the opportunity to grow in an expanding area with great potential. Our goal is clear - we want to be the best employer in the industry. We believe our employees are the heart of the company, and we are dedicated to providing good working conditions.
We offer:
Fixed salary every month
A permanent position with a 75 % employment rate.
Collective agreement and favorable terms of employment.
Liability insurance, health insurance, and pension insurance.
Wellness allowance.
Training in home cleaning, with a focus on your development.
Great career opportunities and growth within Hemfrid.
Free mobile subscription.
One of Sweden's greatest teams of colleagues from all over the world.
About Hemfrid Hemfrid is Sweden's leading provider of home services. We help our customers with cleaning, laundry, ironing, moving, gardening, and more. By working as a team and providing easy access to first-class home services, we unlock people's quality of life.
Are you ready to unlock people's quality of life? Great! So are we. We look forward to your application.
Welcome to Hemfrid! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444) Arbetsplats
Hemfrid Kontakt
Christoffer Tormod christoffer.tormod@hemfrid.se Jobbnummer
9743004